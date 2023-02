Kaufbeurer Schüler sind schwäbischer Meister

Jakob-Brucker-Gymnasium gewinnt im Volleyball den Titel auf Bezirksebene. Nun geht es für die Kaufbeurer Titelverteidiger zur südbayerischen Meisterschaft.

22.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Volleyballmädchen des Jakob-Brucker-Gymnasiums haben sich gleich zwei Meisterschaften gesichert: Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ hat die Mannschaft Mädchen III/1 des JBG die Titel des Allgäuer Meisters und des schwäbischen Meisters erspielt.

Als Allgäuer Meister angereist

Zuvor waren die Mädchen, die allesamt beim SV Mauerstetten spielen im Regionalentscheid auf das Gymnasium Sonthofen und die Staatliche Realschule Marktoberdorf getroffen. Dabei waren sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hatten alle Spiele klar und deutlich gewonnen – dadurch sind sie zugleich Allgäuer Meister geworden.

Kaufbeurer Gymnasium ganz souverän

Damit war die nächste Runde erreicht: In Weißenhorn wurde um die schwäbische Meisterschaft ermittelt. Das JBG spielte gegen das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn und das Peutinger-Gymnasium Augsburg. Doch auch in diesen beiden Partien ließen die Kaufbeurer Mädchen keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Feld gehen würde. Sie gewannen beide Spiele souverän ohne Satzverlust und holten den Titel auf Bezirksebene.

Heimspiel bei der südbayerischen Meisterschaft

Damit haben sich die Mädchen des Jakob-Brucker-Gymnasiums für die südbayerische Meisterschaft qualifiziert, die in Kaufbeuren stattfinden wird. Aus Sicht der Gastgeber - der Titelverteidiger ist - gibt es dabei aber einen Wermutstropfen: Da die Halle des JBG zu niedrig ist, muss das Turnier ausgelagert werden. Deshalb findet es am Montag, 6. März, in der Schelmenhofhalle der FOS/BOS statt. Spielbeginn ist um 10.30 Uhr – und Zuschauer sind willkommen. Für den Sieger geht es zu den bayerischen Titelkämpfen.