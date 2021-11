Kaufbeurer Stadtmuseum und Soldaten erinnern an die Opfer des NS-Regimes

In Kaufbeuren sind vier Stolpersteine verlegt. Anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht putzen Soldaten der Bundeswehr die Erinnerungsstücke.

09.11.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Angehörige des Fliegerhorstes säuberten am Dienstag anlässlich des Gedenkens an die nationalsozialistischen November-Pogrome die vier in Kaufbeuren verlegten Stolpersteine.

Das Stadtmuseum kümmerte sich gemeinsam mit der Bundeswehr darum, dass die bereits etwas angelaufenen Gedenksteine wieder neuen Glanz erhalten. Mit dabei waren Kaufbeurens Zweiter Bürgermeister Oliver Schill und Kommandeur Oberst Martin Langer.

Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes

Die Reinigung der Stolpersteine soll dazu beitragen, die Erinnerung an die Kaufbeurer Opfer des NS-Regimes wach zu halten. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 starteten die Nationalsozialisten eine Terroraktion gegen die jüdische Bevölkerung.

Synagogen brannten, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und viele jüdische Menschen waren gewalttätigen Misshandlungen ausgesetzt. Während der Ausschreitungen und unmittelbar danach kamen mehr als 1300 Menschen ums Leben.

Neue App zu den Stolpersteinen geplant

Bei einem Workshop mit Jugendlichen entstand bereits im September ein Drehbuch für eine App zu den vier Kaufbeurer Stolpersteinen. Sie soll 2022 technisch umgesetzt werden zusätzliche Informationen für Stadtrundgänge bieten.

Lesen Sie auch

"Lichter gegen das Vergessen" für Opfer der NS-„Euthanasie“ Gedenkveranstaltung an Allerheiligen

Stadtmuseum und Bundeswehr arbeiten seit der Ausstellung „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz. Eine Stadt geht auf Spurensuche“ zusammen.