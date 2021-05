Kaufbeurer Stadtpfarrer unterstützt Projekt in Tansania

Bernhard Waltner setzt sich für den Bau einer Intensivstation für Früh- und Neugeborene in Ndanda ein. Der Kontakt ist über einen alten Schulfreund entstanden.

Mit möglichst vielen Menschen sprechen, sie begeistern – und somit etwas bewegen. Das ist ziemlich das, was in jeder Jobbeschreibung eines Priesters steht. So handelt auch Stadtpfarrer Bernhard Waltner bei einem Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt.

Schon seit 2019 unterstützt die Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren den Bau einer Intensivstation für Früh- und Neugeborene mit Dialysestation in Ndanda (Tansania). „Das ist dort das einzige Angebot dieser Art im Umkreis von 500 Kilometern“, berichtet Waltner – für deutsche Verhältnisse eine schier unglaubliche Zahl.

Kaufbeurer Stadtpfarrer sammelt Spenden

„Ich finde es wichtig, dass wir uns als Kirche engagieren, um dort Leben zu retten.“ So erzählte Waltner von dem Projekt. Wieder und wieder. Und fand Unterstützer, größere und kleinere. Gespendet wurde die Kollekte bei Konzerten in der Kirche, die marianische Bürgerkongregation zum Beispiel hat eine größere Spende getätigt, die Kolpingsfamilie Kaufbeuren ebenso. „Es sollte ein Netzwerk entstehen“, sagt Pfarrer Waltner.

Dass jene Intensivstation inzwischen nicht nur gebaut wurde, sondern sogar schon in Betrieb ist, ist also auch ein Erfolg von Waltner. Ein Erfolg für seinen Freund Dr. Jesaja Sienz, der einst mit ihm in die Schule ging. Beide spielten zusammen im Schulorchester, der Kontakt riss nie ab. Sienz entschied sich nach der Schule für den Beruf des Arztes, wurde schließlich Doktor im Kloster St. Ottilien.

So entstand auch die Verbindung mit Ndanda – das Krankenhaus dort wird nämlich betrieben von Benediktinern, die mit St. Ottilien verbunden sind. Sienz arbeitet schon seit einigen Jahren in Tansania, nun kann er auch ganz kleinen Menschen optimal helfen.

In Deutschland selbstverständlich, in Ndanda ein Problem

Doch der Bedarf ist mit dem Bau der Station nicht zu Ende – seit der Inbetriebnahme ist der Stromverbrauch des Krankenhauses ziemlich gestiegen, berichtet Waltner. „Das Krankenhaus braucht Strom in guter Qualität. Es darf keine Spannungsschwankungen geben.“ Was in Deutschland selbstverständlich ist, ist in Ndanda nicht immer gegeben. Daher soll nun eine Solaranlage finanziert und installiert werden.

Partner vor Ort sei, so sagt Waltner, ein lokaler Vertreter der Firma Siemens. Auch bei dieser Anschaffung will der Pfarrer helfen. Das heißt: In Kaufbeuren davon erzählen, dazu aufrufen, junge Menschenleben zu retten und somit christliche Nächstenliebe zu leben.

