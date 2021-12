Kaufbeurer Thorsten Friedrich stand bereits am Grab von 42 Corona-Toten

Der Kaufbeurer Trau- und Trauerredner Thorsten Friedrich erlebt bei seinen Kunden hautnah mit, was Corona für sie bedeutet.

Er begleitet Menschen am schönsten Tag ihres Lebens, aber auch am Schwersten. Thorsten Friedrich ist Trau- und Trauerredner und erlebt bei seinen Kunden hautnah mit, was Corona für sie bedeutet. Auf nur knapp halb so vielen Hochzeiten wie sonst hat er seit Pandemiebeginn gesprochen.

Hochzeit: Die sechste Verschiebung droht

„Wir haben unglaublich viele Paare, die haben jetzt schon fünf Mal verschoben, jetzt droht die sechste Verschiebung“, berichtet der Neugablonzer. „Aus der Freude wird bei den Brautpaaren Verzweiflung“, sagt er. Auf der anderen Seite häufen sich die Beerdigungen.

Beisetzung im allerkleinsten Kreis

Bei 42 Coronatoten im Umkreis sei er bisher am Grab gestanden. Zeitweise seien nur fünf Personen zugelassen gewesen. „Es fanden ganz viele Bestattungen statt, ohne dass irgendein Angehöriger da war“, erzählt er. Wenn nicht mal alle eigenen Kinder hätten kommen dürfen, dann hätten die Familien lieber hinterher eine Trauerfeier gemacht, erklärt er. „Hochzeiten, Taufen, alles kann man verschieben, aber eine Beerdigung ist unwiederbringbar.“ Die Särge von Coronatoten seien an der Kante luftdicht abgeklebt und mit einem Infektionsaufkleber markiert, erzählt er. „Der Sarg darf nicht mehr geöffnet werden.“

Abschiednehmen fällt immer schwerer

Abschiednehmen am Friedhof fällt in der Pandemie zusehens schwerer. „Da habe wir Trauertraumata geschaffen“, gibt er zu bedenken. Hoffnung machen ihm die zahlreichen Willkommensfeiern für Neugeborene. „Ich glaube, wir werden geburtenstarke Jahrgänge sehen“, prognostiziert er. „Das gibt einem den Glauben an das Leben zurück.“

