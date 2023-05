Kaufbeurer Unternehmen stellen sich im Eisstadion Jugendlichen vor

In der Arena holen sich junge Leute Anregungen, wie es nach der Schule weitergehen kann. Firmen aus Kaufbeuren und Umgebung haben großes Programm vorbereitet.

22.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wie geht es weiter nach dem Schulabschluss? Jugendliche, die darüber noch nachdenken, konnten sich am vergangenen Samstag in der Energie Schwaben Arena bei der Kaufbeurer Ausbildungsmesse Anregungen holen und Betriebe aus Kaufbeuren und Umgebung kennenlernen, die auf der Suche nach Lehrlingen sind.

Erster Kontakt zur Arbeitswelt

Für viele junge Menschen war der Besuch des Ausbildungstages wohl der erste Kontakt zur realen Arbeitswelt, in die sie in den nächsten Jahren eintreten werden. Deshalb haben sich die Unternehmen viel Mühe gegeben, die Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Kaufbeurer Eisstadion nicht nur mit wichtigen Informationen über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu versorgen, sondern ihnen auch vor Ort echte Einblicke zu geben.

Probesitzen im Simulator eines Eurofighter-Schleudersitzes

Am Infostand der Bundeswehr durften die jungen Frauen und Männer zum Beispiel auf dem Simulator eines Eurofighter-Schleudersitzes probesitzen.