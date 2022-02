Sie will etwas bewegen - Kaufbeurerin über ihre Teilnahme am Weltjugendforum in Ägypten

Die Kaufbeurerin Corinna Leyla Baudisch war beim World Youth Forum in Ägypten - als eine von 3000 jungen Teilnehmern aus 135 Ländern. Was sie dort erlebt hat.

Schon zum zweiten Mal wurde die Kaufbeurerin Corinna Leyla Baudisch als Teilnehmerin des „World Youth Forum“ in Ägypten ausgewählt. Dieses Jahr nahmen an dem internationalen Gesprächsformat 3000 junge Menschen aus 135 Ländern teil – coronabedingt deutlich weniger als in der Vergangenheit. Beworben hatten sich knapp hundertmal so viele. „Es ist eine große Ehre, noch einmal eingeladen zu werden“, sagt die 26-Jährige nach der internationalen Konferenz.

"Back Together" war das Motto des diesjährigen World Youth Forums

Das diesjährige Motto des Weltjugendforums spielte auf die Corona-Pandemie an: „Back Together“ – also wieder zusammen. Die Hauptthemen der vierten Ausgabe waren Covid-Auswirkungen, der Klimawandel, Technologie und digitale Transformation. Junge Menschen aus aller Welt tauschten sich zu diesen Themen in Workshops und Diskussionsrunden aus. Da alle Teilnehmer sehr motiviert waren, seien Gespräche ganz von allein ins Laufen gekommen. Zudem hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, Politiker und andere Entscheidungsträger zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.

Baudisch ist Unternehmensberaterin. Sie habe sich auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohl spezialisiert, weil sie „etwas bewegen will“. Das war auch ihre Motivation, sich zum zweiten Mal für das Weltjugendforum zu bewerben. Zwölf Tage lang war sie in Sharm El-Sheik, wo das Forum unter Schirmherrschaft des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi stattfand. Ihn habe sie – wie andere Minister und Unternehmer aus verschiedenen Ländern – auf der Konferenz persönlich getroffen. Die teilweise negative Wahrnehmung des Staatsoberhaupts könne sie nicht nachvollziehen. „Er ist auf der Konferenz auf uns zugekommen“, sagt Baudisch und beschreibt ihn als nahbar. Die Idee der Konferenz stamme aus der ägyptischen Bevölkerung und sei von der Regierung umgesetzt worden.

Diskussionen über das Thema Technologie bleiben der Kaufbeurerin in Erinnerung

Thematisch bleibt ihr vom Weltjugendforum besonders das Thema Technologie in Erinnerung. „Wir leben in einer Zeit des technischen Umbruchs“, sagt die Unternehmensberaterin. Für sie ist es faszinierend, diesen Umbruch mitgestalten zu können. Ihrer Ansicht nach könne jeder und jede einen positiven Beitrag leisten. „Es ist wichtig, dass die Regierungen den jungen Menschen zuhören, denn die Zukunft gehört den jungen Menschen“, fasst sie als Fazit zusammen.

Gesprächsformate wie das World Youth Forum seien sehr relevant. Aus vergangenen Formaten seien bereits Vorschläge umgesetzt worden. Von daher möchte sie sich in diesem Bereich weiter einbringen. Gerne wäre sie bei der UN-Klimakonferenz im November dabei.

