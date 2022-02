Keine Rechenspiele im Schnee - vorletztes Rennen im Deutschlandpokal

Noah Schüttler vom SC Kaufbeuren kann zum zweiten Mal den Deutschlandpokal gewinnen. Der 15-Jährige Oberbeurer im Interview über seine Chancen.

18.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vor zwei Jahren gewann Noah Schüttler vom Ski-Club Kaufbeuren den deutschen Schülerpokal in der Altersklasse U14. Zwei Jahre später führt der 15-jährige Biathlet aus Oberbeuren die Gesamtwertung in der Klasse U16 an. Den Titel im Einzel hat sich der Gymnasiast aus Oberbeuren schon geholt. Seine Chancen und die verbleibenden fünf Rennen in den einzelnen Disziplinen sieht Schüttler realistisch, aber auch mit Vorfreude.

60 Punkte Vorsprung bei vier ausstehenden Rennen. Ist schon eine Vorentscheidung gefallen im Pokal?

Noah Schüttler: Nein, da jeder die zwei schlechtesten Ergebnisse in der Gesamtwertung streichen und ein Ausfall zum Beispiel aufgrund einer Krankheit nie ausgeschlossen werden kann, bleibt jedes Rennen wichtig. Auf Rechenspiele möchte ich mich nicht verlassen.

Der erste Titel – im Einzel – ist schon sicher. Ist das für dich wichtig?

Schüttler: Aufgrund von Corona fielen die Titelrennen auf deutscher und bayrischer Ebene im letzten Schülerjahr leider aus. Bayrischer Meister kann man nur einmal im Schülerjahr S15 werden. Demzufolge ist der aktuelle Titel als deutscher Meister im Einzel ein schöner und besserer Ersatz. Also ja, der Titel ist mir sehr wichtig.

Lesen Sie auch

Biathlon SC Kaufbeuren Dem Wetter getrotzt - Kaufbeurer Biathlet mit drei Podiumsplätzen

Wie schaut es beim Sprint und Verfolger aus – sind da noch Titel möglich?

Schüttler: Der deutsche Meistertitel im Sprint wurde ebenfalls im Harz ausgefochten. Hier siegte Max Grimm aus dem Inngau, dem ich diesen Titel sehr gönne. Weitere Meistertitel, außer in der Staffel, werden dieses Jahr nicht mehr vergeben.

Biathlet Noah Schüttler vom SC Kaufbeuren.

Was ist mit dem Massenstart?

Schüttler: Es finden im Rahmen des Deutschlandpokals Rennen im Massenstart nur in Oberhof und in Buntenbock im Harz statt. In Oberhof konnte ich den Sieg für mich verbuchen und in Buntenbock gewann Korbinian Kübler aus dem Chiemgau in meiner Altersklasse. Bei den nächsten Rennen in Kaltenbrunn und am Arber stehen nur noch jeweils ein Sprint und ein Verfolger auf dem Programm.

Außerdem findet zum Abschluss noch eine Staffel statt – wer rennt da mit wem?

Schüttler: Die Staffel wird am letzten Rennwochenende als deutsche Meisterschaft gestartet. Die Staffelteams werden durch die Trainer anhand der Rangliste zusammengestellt. Ich erfahre somit erst am Vortag, mit wem ich zusammen für Bayern antreten darf. Wir starten in einem Doppeljahrgang mit der nächsthöheren Altersklasse AK17, weshalb dies für uns Jüngeren eine größere Herausforderung sein wird.

Was ist dein Ziel in Kaltenbrunn: Siege oder Gesamtführung festigen oder ausbauen – oder beides?

Schüttler: Natürlich macht es Spaß, ein Rennen zu gewinnen und damit die Gesamtführung zu festigen. Jedoch haben die vergangenen Rennwochenenden auch gezeigt, dass viele meiner Konkurrenten vorne reinlaufen können. Ich freue mich über jedes gute Resultat.