Keine Stürmer, aber trotzdem gewonnen - SVK glänzt läuferisch

SpVgg Kaufbeuren schockt Tabellenführer Kaufering. Beiden Teams fehlen wichtige Spieler. Die SVK düpiert dennoch den Spitzenreiter, dem nicht einmal ein Elfmeter hilft.

25.04.2022 | Stand: 12:15 Uhr

„Kaufering liegt uns wohl“, sagte SVK-Trainer Mahmut Kabak nach dem Spiel beim Tabellenführer Kaufering. Nach dem Vorrundensieg in Kaufbeuren (3:1) gewannen die SpVgg Kaufbeuren dieses Mal 2:0.

Drei Stürmer nicht dabei

Dabei waren die Voraussetzungen nicht so, wie sich der Trainer das gewünscht hatte. Mit Michael Uhrmann, Robin Conrad und Jonas Ruf waren drei Stürmer nicht einsetzbar. So mussten Routiniers nach vorne, und Bora Imamogullari und Johannes Martin machten ihre Sache super. Immer wieder wurden die Kauferinger Abwehrspieler sehr früh angelaufen, und so kam der Tabellenführer unter Druck und machte Fehler.

Laufen und Kämpfen

Bis zur Führung durch Maximilian Nieberle hatte die SVK schon genügend Möglichkeiten, scheiterte jedoch am Kauferinger Torwart. Die Lauf- und Kampfbereitschaft war überragend vom gesamten Team, ein Sonderlob gab es für Samuel Fischer: „Was der junge Kerl heute gelaufen ist, war schon phänomenal“, sagte Co-Trainer Dustin Hennes. Und das 2:0 war eine technische Finesse. Matteo Di Maggio spielte nach einem 30 Meter Freistoß direkt weiter und Paboy Camara war wie schon im Hinspiel erfolgreich.

Keeper hält im Zaum und Strafstoß

Nachdem SVK-Torwart Fabio Zeche sich in der zweiten Halbzeit einige Male ausgezeichnet hatte, parierte er in der 92 Minute noch einen Elfmeter. Kaufering haderte nach dem Spiel, dass etliche Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt nicht dabei gewesen waren, der SVK war es egal, sie freute sich über drei Punkte.