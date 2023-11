Ketterschwanger startet als Aufsteiger in Torball-Saison

Der SV-Reha Augsburg mit Willi Brem aus Ketterschwang startet als Aufsteiger gut in die Torball-Saison.

21.11.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Nach dem coronabedingten Zwangsabstieg hat die Torball-Mannschaft des SV-Reha Augsburg gezeigt, dass sie wieder in die Bundesliga gehört. Das Team um den früheren Paralympics Olympiasieger Willi Brem ist nämlich fulminant in die höchste deutsche Klasse in dem Behindertensport gestartet – wenngleich es dem furiosen Start später Tribut zollen musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.