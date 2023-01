Elfjähriger Bub in Kaufbeuren durch Böller schwer verletzt

Ein elfjähriger Junge ist an Neujahr durch einen Böller schwer verletzt worden. Der Unfall passierte, als er in Kaufbeuren Blindgänger zünden wollte.

02.01.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper am Neujahrstag ist ein elfjähriger Junge in Kaufbeuren schwer an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Junge versucht, noch nicht abgebrannte Feuerwerkskörper (Blindgänger) zur Explosion zu bringen.

Dabei explodierte ein Böller direkt beim Anzünden und verletzte den Bub schwer, so die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Derzeit ist ein mögliches Böller-Verbot wieder in aller Munde. In Berlin wurden Polizisten und Rettungskräfte gezielt mit Feuerwerkskörpern attackiert - in Leipzig starb ein 17-Jähriger nach einem Unfall beim Feuerwerk.

