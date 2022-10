Kind erkrankt in Kaufbeuren nach Theater an Meningitis - Das sollten Eltern jetzt wissen

Ein Kind ist in Kaufbeuren nach einer Theatervorstellung an einer bakteriellen Hirnhautentzündung erkrankt. Was das Gesundheitsamt Ostallgäu Eltern jetzt rät.

In Kaufbeuren ist ein Kind an einer bakteriellen Hirnhautentzündung (Meningokokken-Meningitis) erkrankt. Zuvor besuchte es am Sonntagnachmittag, 16. Oktober, um 16 Uhr das Theaterstück „Oh wie schön ist Panama“ im Haus St. Martin in Kaufbeuren. Das teilt das Gesundheitsamt Ostallgäu mit.

Da die Meningitis ansteckend ist, rät die Behörde allen Eltern, deren Kinder auch bei der Vorstellung waren, den Kinder- oder Hausarzt zu kontaktieren, sich über eine vorsorgliche Einnahme eines Antibiotikums beraten zu lassen und gegebenenfalls den Impfschutz gegen Meningokokken zu vervollständigen.

Sollten bei einem Kind oder einer Person, die das Theaterstück besucht haben, Krankheitssymptome auftreten, rät das Gesundheitsamt, umgehend einen Arzt aufzusuchen. Solche Symptome können beispielsweise Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost, Gelenk- und Muskelschmerzen, Krämpfe, Bewusstseinsstörungen oder Nackensteifigkeit sein.

Kind erkrankt nach Theater in Kaufbeuren an Meningitis: Was sind Meningokokken?

Bei Meningokokken handle es sich um Bakterien, die über Tröpfcheninfektion - also zum Beispiel beim Niesen, Husten oder Küssen - von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Da die Bakterien außerhalb des Körpers nur kurze Zeit überleben, sei für eine Infektion ein enger Kontakt zum Erkrankten oder einem Keimträger erforderlich. Ein Aufeinandertreffen von Menschen ohne engen Kontakt wie etwa in Toiletten oder einem flüchtigen Treffen in geschlossenen Räumen führe laut Gesundheitsamt im Normalfall nicht zu einer Ansteckung.

Neben dem Hausarzt steht auch das Ostallgäuer Gesundheitsamt bei weiteren Fragen zur Verfügung. Zu erreichen ist das Amt montags, dienstags und donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag zwischen 8 und 12.30 Uhr unter Telefon 08342/911623.

