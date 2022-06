Kind sperrt sich selbst im Auto ein

Eine Mutter parkt das Auto, das einjährige Kind verriegelt es von innen. Am Ende geht eine Scheibe zu Bruch.

09.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Mutter hat in Kaufbeuren am Mittwochnachmittag mit ihrem Kind direkt angrenzend zur Polizeidienststelle geparkt. Kurze Zeit später erschien die Frau auf der Dienststelle und gab an, dass ihr einjähriges Kind mit dem Autoschlüssel im Auto wäre und das Fahrzeug nun verschlossen sei, heißt es im Polizeibericht.

Das Kind hatte den Schlüssel in der Hand und betätigte die Verriegelung, während die Mutter außerhalb des Fahrzeugs war. Nachdem kein zeitnaher Zugriff auf einen Ersatzschlüssel möglich war und die Sonne das Auto erwärmte, musste eine Scheibe zerbrochen werden. (Lesen Sie auch: Im Auto zurückgelassen - so schnell droht Babys der Hitzetod)

Anschließend konnten Mutter und Sohn wohlbehalten nach Hause fahren, auch wenn nun ein offenes Fenster für Zugluft sorgte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

