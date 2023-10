Kinderklinik in Kaufbeuren mit Interimsleitung

Chefarzt Professor Burghard steht nun an der Spitze der Kaufbeurer Kinderklinik.

16.10.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Die Pädiatrie im Klinikum Kaufbeuren wird seit Sommer interimsmäßig von Chefarzt Professor Rainer Burghard geleitet.

Der erfahrene Mediziner sieht seine Hauptaufgabe darin, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in den herausfordernden Zeiten des Fachkräftemangels auf Kurs zu halten: „Ich möchte den hohen klinisch-pädiatrischen Standard halten“, betont er und ergänzt, dass er „weiterhin für ein attraktives Arbeits- und Weiterbildungsumfeld sorgen“ möchte. Nur so könne man laut dem Chefarzt, der unter anderem jeweils 13 Jahre Chef der Kinderkliniken in Memmingen und Siegen war, dem zunehmenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen begegnen: „Unsere Ärzte und Pflegekräfte müssen mit Freude und hoher Einsatzbereitschaft zur Arbeit gehen können.“ Er gehe diese Aufgabe sehr zuversichtlich an, so der Pädiater weiter.

Nun gehe es darum, die Perinatologie und Neonatologie personell zu stärken, um den Standort krisenfest und zukunftsfähig zu machen. Auch zur weiteren fachlichen Spezialisierung möchte er beitragen.