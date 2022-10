Dieser Roboter macht sogar Tai Chi: "Eve" begeistert Kinder

Rund 100 Zuhörer kamen zur Kinderuni in der Kulturwerkstatt Kaufbeuren. In dem Vortrag ging es um Roboter. Warum die Fragen an den Referent knifflig waren.

26.10.2022 | Stand: 17:11 Uhr

Ein kleiner weißer Roboter steht auf der Bühne, spielt Musik und macht Tai Chi. Begeistert verfolgen rund 100 Kinder und Eltern das Spektakel. Bei der jüngsten Vorlesung im Zuge der Kinderuni der Bürgerstiftung Kaufbeuren ging es im Theater Schauburg der Kulturwerkstatt um das Thema „Mein Freund der Roboter“. Das Publikum sah die Androide nicht nur auf dem Bildschirm, denn Markus Krömer, Laboringenieur von der Hochschule Kempten und Referent der Vorlesung, hatte den humanoiden Roboter „Eve“ mit dabei.

