Orgelmeditationen sind zurück in Kaufbeuren

Traugott Mayr und Stefan Mohr organisieren in der Dreifaltigkeitskirche und in St. Martin wieder „Orgelmeditationen“. Alle Infos zu Terminen, finden Sie hier.

Nach der winterlichen Corona-Zwangspause geht die enge ökumenische Zusammenarbeit bei der Kaufbeurer Kirchenmusik weiter. Auch in der kommenden Fastenzeit wird es abwechselnd in der katholischen Martinskirche und in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche immer samstags ab 12 Uhr „Orgelmeditationen“ geben.

Sechs Orgelandachten finden in Kaufbeuren statt

Kirchenmusikdirektor Traugott Mayr (Dreifaltigkeitskirche) und Dekanatskirchenmusiker Stefan Mohr (St. Martin) haben sechs jeweils halbstündige Orgelandachten organisiert. Die musikalische Gestaltung übernehmen die beiden Kirchenmusiker sowie Organisten aus dem weiteren Umkreis. Besinnliche Wortbeiträge zur Fastenzeit kommen von Geistlichen der jeweiligen Gotteshäuser. Auch bei zwei Konzerten am Palmsonntag und am Karfreitag arbeiten die beiden Kaufbeurer Kirchenmusiker zusammen.

„Die Orgelmeditationen sind im vergangenen Jahr sehr gut angekommen. Da haben wir gesagt: Das machen wir weiter“, berichtet Mayr, und Mohr ergänzt: „Unsere Chefs finden das auch gut.“ Gemeint sind die Geistlichen der Kaufbeurer Innenstadtkirchen, denen die Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen wichtig ist. In der Regel treffen sich Mayr und Mohr jede Woche, um Termine und Projekte abzustimmen. So auch die „Orgelmeditationen“, bei denen heuer etliche Gastmusiker mitwirken, die vielfältige, aber stets stimmige Konzertprogramme zur Fastenzeit präsentieren.

Eintritt zu den Orgelmeditationen ist frei

Angesichts der hochkarätigen Instrumente in St. Martin und in der Dreifaltigkeitskirche sei es nicht allzu schwer, Organisten von auswärts nach Kaufbeuren zu locken – selbst wenn die Gagen bei diesen Orgelandachten eher überschaubar seien. Denn der Eintritt zu den „Orgelmeditationen“ ist frei, es wird aber um Spenden für die Deckung der Unkosten gebeten. Die maximale Dauer von einer halben Stunde und der Termin am Samstagmittag sollen auch spontanes oder weniger orgelaffines Publikum in die Kirchen locken. Mohr und Mayr hoffen, dass dabei einige „auf den Geschmack kommen“ und auch ein Konzert im Zuge des Internationalen Orgelsommers Kaufbeuren besuchen, der ebenfalls von den beiden Kirchenmusikern organisiert wird und heuer im Mai startet.

Erster offizieller Auftritt des Vokalensemble St. Martin am Palmsonntag

Beim der Passionsandacht im Palmsonntag, 10. April, in der Martinskirche wird dann auch das von Mohr neu gegründete Vokalensemble St. Martin seinen ersten offiziellen Auftritt haben. Es setzt sich aus ambitionierten Sängern aus der Region zusammen, die projektbezogen unter Leitung des Dekanatskirchenmusikers proben.

Aber auch die bestehenden Chöre und Ensembles „scharren mit den Füßen“, um nach der langen Zwangspause wieder regelmäßig zu proben und auch umfangreichere Werke der Kirchenmusik anzugehen, weiß Mayr: „Wir haben Lust auf Großes.“ Zudem werden den „Orgelmeditationen“ auch heuer wieder weitere musikalische Andachtsreihen folgen.

Die Termine

Samstag, 5. März, 12 Uhr, St. Martin: Stefan Mohr an der Orgel spielt Werke von Johann Pachelbel (Choralpartita „Christus der ist mein Leben“) und Johann Sebastian Bach („O Mensch, bewein dein Sünde groß“, Präludium und Fuge c-Moll).

12 Uhr, St. Martin: Stefan Mohr an der Orgel spielt Werke von Johann Pachelbel (Choralpartita „Christus der ist mein Leben“) und Johann Sebastian Bach („O Mensch, bewein dein Sünde groß“, Präludium und Fuge c-Moll). Samstag, 12. März , 12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Martin Schiffel (Nürnberg) spielt an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach (Fantasie und Fuge c-Moll), Johann Pachelbel (Choralpartita „O Haupt voll Blut und Wunden“) und Jehan Alain („Litanies“). Texte tragen Werner Schendel und Pfarrer Alexander Röhm vor.

, 12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Martin Schiffel (Nürnberg) spielt an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach (Fantasie und Fuge c-Moll), Johann Pachelbel (Choralpartita „O Haupt voll Blut und Wunden“) und Jehan Alain („Litanies“). Texte tragen Werner Schendel und Pfarrer Alexander Röhm vor. Samstag, 19. März, 12 Uhr, St. Martin: Nikolaus Schwärzler ( Lindau

12 Uhr, St. Martin: Nikolaus Schwärzler ( Samstag, 26. März , 12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Der Kaufbeurer Kirchenmusikdirektor Traugott Mayr bringt an der Orgel Stücke von Johann Sebastian Bach (Fantasia c-Moll) und Maurice Duruflé (Prélude aus der Suite op. 5) sowie die Choralpartita „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ eines unbekannten Komponisten zu Gehör. Texte steuert Eckhard Herrmann, Dekan im Ruhestand, bei.

, 12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Der Kaufbeurer Kirchenmusikdirektor Traugott Mayr bringt an der Orgel Stücke von Johann Sebastian Bach (Fantasia c-Moll) und Maurice Duruflé (Prélude aus der Suite op. 5) sowie die Choralpartita „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ eines unbekannten Komponisten zu Gehör. Texte steuert Eckhard Herrmann, Dekan im Ruhestand, bei. Samstag, 2. April, 12 Uhr, St. Martin: Elisabeth Römer (Augsburg) spielt auf der Orgel Werke von Arvo Pärt („Annum per annum“), Aivars Kalejs („Prayer“), Wilbur Held („Herzliebster Jesu“) und Rudolf Tobias (Fuge in d-Moll). Texte trägt Stadtpfarrer Bernhard Waltner vor.

12 Uhr, St. Martin: Elisabeth Römer (Augsburg) spielt auf der Orgel Werke von Arvo Pärt („Annum per annum“), Aivars Kalejs („Prayer“), Wilbur Held („Herzliebster Jesu“) und Rudolf Tobias (Fuge in d-Moll). Texte trägt Stadtpfarrer Bernhard Waltner vor. Samstag, 9. April, 12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Organist Burkhard Pflomm aus Lindau spielt Stücke von Johann Sebastian Bach (Präludium h-Moll), Johann Kaspar Kerll (Passacaglia in d) und Alfred Hollins (Grand Choeur g-Moll). Geistliche Impulse steuert Eckhard Herrmann, Dekan im Ruhestand, bei.

12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Organist Burkhard Pflomm aus Lindau spielt Stücke von Johann Sebastian Bach (Präludium h-Moll), Johann Kaspar Kerll (Passacaglia in d) und Alfred Hollins (Grand Choeur g-Moll). Geistliche Impulse steuert Eckhard Herrmann, Dekan im Ruhestand, bei. Palmsonntag, 10. April , 17 Uhr, St. Martin: Passionsandacht, musikalisch gestaltet mit César Francks Werk „Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“. Mitwirkende sind Justyna Ilnicka (Sopran), Hubert Schmid (Tenor), Alexander Voronov (Bass) sowie Luca Bosch (Cello), Catharina Stehle-Natterer (Harfe), Traugott Mayr (Orgel) und das Vokalensemble St. Martin unter der Leitung von Stefan Mohr. Stadtpfarrer Bernhard Waltner trägt Text-Meditationen vor.

, 17 Uhr, St. Martin: Passionsandacht, musikalisch gestaltet mit César Francks Werk „Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“. Mitwirkende sind Justyna Ilnicka (Sopran), Hubert Schmid (Tenor), Alexander Voronov (Bass) sowie Luca Bosch (Cello), Catharina Stehle-Natterer (Harfe), Traugott Mayr (Orgel) und das Vokalensemble St. Martin unter der Leitung von Stefan Mohr. Stadtpfarrer Bernhard Waltner trägt Text-Meditationen vor. Karfreitag, 15. April, 15 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Meditation zur Todesstunde Jesu mit Teilen aus dem „Musikalischen Opfer“ von Johann Sebastian Bach. Mitwirkende sind Julia Kuhn (Violine), Angelika Gallez (Traversflöte), Bianca Riesner (Cello), Traugott (Cembalo und Orgel). Liturgin ist Pfarrerin Ulrike Butz.

