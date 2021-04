Kita auf, Kita zu: So kommen Kinder gut durch die Coronazeit

30.04.2021 | Stand: 07:00 Uhr

„Viele Eltern von Kindergartenkindern sind nach über einem Jahr Corona-Pandemie verunsichert, was der ständige Wechsel von Schließungen, Öffnungen und Phasen der Notbetreuung in den Kindertagesstätten mit ihren Kindern macht“, berichtet Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren.

Verwirrend und herausfordernd

Die einen Kinder weinen, weil sie plötzlich nicht mehr in den Kindergarten gehen dürfen, obwohl sie wollen. Die anderen weinen, wenn sie nach einer längeren Phase zuhause plötzlich wieder gehen sollen. Beides sei verständlich und normal in dieser für die Eltern und Kinder verwirrenden und herausfordernden Situation. Eltern könnten aber einiges tun, um ihre Kinder gut durch diese Zeit zu begleiten.

Auch während der Schließung mit Kita in Kontakt bleiben

So sei es wichtig, mit dem Team der Betreuungseinrichtung im Austausch zu bleiben. Die meisten Kitas haben inzwischen ihren Weg gefunden, wie sie auch während Schließzeiten mit Kindern und Eltern Kontakt halten.

Auch kleine Kinder können ihrem Alter und Verständnis entsprechend in die Planung der kommenden Woche einbezogen werden. Helfen könne ein gemeinsam gebastelter Wochenplan, der anhand eines Farbsystems anschaulich macht, an welchen Tagen Kindergarten ist wann vielleicht eine andere Person die Betreuung übernimmt. So können Eltern anschaulich mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter besprechen, wie die nächsten Tage aussehen werden.

Neue Rituale finden

Da das Ankommen und die Verabschiedung im Kindergarten vor Ort im Moment aufgrund von Hygiene-Vorschriften anders aussieht, müssen sich neue Rituale entwickeln. Eltern können überlegen, wie sie ihrem Kind eine Brücke bauen. Zum Beispiel, indem das Kind ein vertrautes Kuscheltier mitnehmen darf, oder von den Eltern einen Mut-Stein in die Hosentasche gesteckt bekommt.

"Frag mal, ob sie unter der Maske lacht"

Wenn die Erwachsenen Masken tragen, ist es wichtig, mit Worten zu beschreiben, was die Kinder nicht sehen können. Die Eltern könnten zum Beispiel sagen: „Schau mal, heute nimmt dich die Sabine mit in die Gruppe, jetzt fragen wir sie mal, ob sie unter ihrer Maske lacht.“

Den Abschied erleichtern

Kindern fällt die Verabschiedung leichter, wenn Eltern klare Signale senden. Heißt: Nach der Verabschiedung auch wirklich gehen und die Verabschiedung nicht unnötig hinauszögern, etwa indem man wieder zurückkommt und noch einen Abschiedskuss gibt. Auch wenn beim Abschied manchmal Tränen fließen – die Kinder beruhigen sich in der Regel in ihrer vertrauten Gruppe schnell wieder und können sich aufs Spielen einlassen. Auch dann ist es hilfreich, wenn Eltern mit den Mitarbeitenden im Austausch bleiben und sich berichten lassen, wie es dem Kind nach dem Verabschieden geht.

Beratungsstelle hilft weiter, auch anonym

Sollten Eltern das Gefühl haben, keine gute Lösung für sich und ihr Kind zu finden, hilft die KJF-Beratungsstelle mit persönlichen Gesprächen (unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregelungen), am Telefon oder in Videoberatungen. Kontakt ist auch über die anonyme Online-Beratung möglich.

Die KJF Kinder- und Jugendhilfe Kaufbeuren-Ostallgäu ist erreichbar unter Telefon 08341/90240, per E-Mail an eb.kaufbeuren@kjf-kjh.de. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Beratungsstelle.

Anonyme Beratung unter caritas.de/onlineberatung.

