Kita-Pläne für Frankenried nehmen Formen an

Der neue Kindergarten in Frankenried wird in Holzständerbauweise errichtet. Über welche Punkte die Mauerstettener Räte diskutierten.

Von Klaus D. Treude

02.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Bau des neuen Kindergartens in Frankenried war erneut Top-Thema der Gemeinderatssitzung in Mauerstetten. Nachdem sich der Rat schon anlässlich der Vorstellung des Vorentwurfs in der Sitzung vor 14 Tagen intensiv mit dem Thema befasst und erste wegweisende Entscheidungen zum Bau getroffen hatte, ging es auch diesmal wieder um Festlegungen fürs weitere Vorgehen. Dabei standen die Baumaterialien fürs Dach, die Bauweise des Gebäudes und dessen energetischer Standard zur Debatte.

