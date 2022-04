Kindergartenkinder in Stöttwang freuen sich über neues Gebäude

In Stöttwang wird das Richtfest zur Kindergartenerweiterung traditionell gefeiert. Eine eiskalte Überraschung für die Kinder gab es auch.

Mit dem Richtfest oder Hebauf feierten Kinder, Personal, Pfarrer Julius Kreuzer und der Gemeinderat Stöttwang, nebst einigen Gästen, einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung der Erweiterung des kirchlichen Kindergartens in Stöttwang.

In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters begrüßte Zweite Bürgermeisterin und Leiterin des Kindergartens, Claudia Tichy, die Anwesenden vor dem neuerstellten Bau.

Kindergartenkinder in Stöttwang geben Lied zum Besten

Im Handwerkerlied besangen die Kindergartenkinder, was sie in den vergangenen Wochen am Bau beobachtet hatten. Tichy übergab den Zimmerern ein Kistchen, das im Firstbereich eingebaut wurde. Darin war neben fünf „Schätzen“ jeder Kindergartengruppe, ein Brief der Kinder, ein Foto der Kindergartenteams, eine aktuelle Tageszeitung, ein Coronatest und eine Maske, eine Euromünze und der Zimmerer-Hebauf-Spruch für die Nachwelt eingelagert. Im traditionellen Richtspruch hob der Zimmerer hervor, dass das Gebäude ein Ort der Geborgenheit und des fröhlichen Miteinanders für die einziehenden Kinder sein soll. Gespannt verfolgten die Kleinen dann das Aufrichten des geschmückten Bäumchens auf dem Dach des zukünftigen Hortes.

Pfarrer segnet Kita-Erweiterung in Stöttwang

Pfarrer Julius Kreuzer segnete das Gebäude und versprach, dass zur Inbetriebnahme der Einrichtung alle Kinder mit ihm bei der Segnung und Einweihung durch das Gebäude gehen dürfen. Groß war deren Freude, als die Überraschung in Gestalt eines Eis-Autos vorfuhr und Eisportionen verteilt wurden. Damit war auch die Tradition des Hebauf-Essens eingehalten.

