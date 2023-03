Klare Worte in Stöttwang - SVS kann mit Abstieg leben

Der SV Stöttwang stellt sich auf den Abstieg aus der Kreisliga ein. Die Mannschaft befindet sich gerade im Umbruch. Am Wochenende Derby in Neugablonz.

30.03.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Es ist ein realistischer Blick und vielleicht ein bisschen Ernüchterung, die beim Kreisligisten SV Stöttwang eingekehrt ist. Nach der Winterpause glückte nur ein 1:1 gegen den Tabellenletzten Dickenreishausen, jüngst ging das Heimspiel gegen Lautrach-Illerbeuren mit 3:5 verloren. Vor dem Derby gegen den BSK Neugablonz am Samstag ab 15.30 Uhr im Waldstadion ist der SVS elf Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt.

Abstieg wäre kein Beinbruch

Abteilungsleiter Michael Müller erklärt sich die derzeitigen Leistungen mit dem schon vor der vergangenen Saison erfolgten deutlichen Umbruch im Team. Stöttwang spiele nun mit vielen jungen Akteuren. „Natürlich steigt man nie gerne ab. Und dennoch sehe ich das sehr neutral“, sagt Müller. Schon vor fünf Jahren hätte er gewusst, dass der SVS nach einem solchen Umbruch vielleicht nicht mehr das Niveau der Kreisliga habe. „Aktuell ist unser Niveau eben eher die Kreisklasse. Momentan fehlt es spielerisch“, sagt er und fügt an, ein Abstieg wäre kein Hals- und Beinbruch. Untermauert wird dies durch Zahlen.

Klassenerhalt vorige Saison schon knapp

Der letzte Stöttwanger Sieg datiert auf Mitte Oktober 2022. 64 Gegentore hat der SVS kassiert, mehr als jedes andere Team der Liga. Ein Abstieg, sagt Trainer Thomas Spannenberger, wäre „kein Schritt zurück in der Entwicklung.“ Frühere Kader des Vereins, die mit Blick auf die Ligen weit oben gespielt hätten, hätten einst die Möglichkeit gehabt, sich in unteren Klassen zu entwickeln. „Umso krasser ist es eigentlich, dass wir vergangenen Sommer noch die Liga gehalten haben“, sieht Spannenberger das Positive.

Trotzdem noch "voll reinhängen"

Im anstehenden Derby gegen den BSK wolle sich das Team dennoch „voll reinhängen“, wie Abteilungsleiter Müller erklärt. „Wir wollen allgemein, so viele Punkte wie möglich noch holen.“ Neugablonz (9.) hat indes nach starkem Schlussspurt im Herbst 2022 in diesem Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel gewonnen. Am zurückliegenden Wochenende trennten sich die Schmuckstädter mit 2:2 von Buchloe, zuvor waren sie Kammlach 1:2 unterlegen.

Neugablonz braucht einen Sieg

Vorstandsmitglied Georg Steiner ist dennoch zufrieden. In Bezug auf das Kammlach-Spiel sprach er von einer „unglücklichen“ Niederlage auf „ganz schlechtem Platz“. Am kommenden Samstag erwartet er eine harte Nuss. „Stöttwang wird kämpfen – wie immer“, glaubt er. „Aber wenn wir den Anschluss halten wollen, vielleicht noch eine Chance haben möchten, Sechster zu werden, müssen wir gewinnen“, gibt Steiner die Marschroute vor.