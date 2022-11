Klassenweise beste Schützen - Stadtmeisterschaft in Kaufbeuren

118 Teilnehmer bei der Kaufbeurer Stadtmeisterschaft im Schießen. Sabrina Scharpf und Claudia Ressel ragen nicht nur bei den Frauen hervor.

05.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit 118 Teilnehmern hat die Kaufbeurer Stadtmeisterschaft wieder einen großen Anklang gefunden. 382 Ringe von Sabrina Scharpf von den Andreas Hofer Olympiaschützen und Claudia Ressel von den Prinz Alfons Schützen Hirschzell waren in der Damenklasse die herausragenden Einzelergebnisse. Stadtkönigin in der Jugendklasse wurde Simons Kimberly von den Altschützen Kaufbeuren mit einem 250,0 Teiler. Stadtkönigin in der Schützenklasse wurde Zilli Bernert von den Olympiaschützen mit einem 5,0 Teiler. Die Ehrengabe der Stadt Kaufbeuren gewann Lea Peischer von den Oberbeurer Schützen mit einem hervorragenden 1,0 Teiler.

Olympiaschützen besonders fleissig

Die Ehrengabe von Schirmherr Stefan Fritz, Geschäftsführer der VWE, ging mit einem 32,4 Teiler an Sabine Nentwich von den Andreas Hofer Olympiaschützen. Die Meistbeteiligungspreise nahmen die Andreas Hofer Olympiaschützen (31 Teilnehmer), vor Hirschzell und Kemnat mit je 25 Teilnehmern entgegen. Der Wanderpokal ging wieder wie im Vorjahr ebenfalls an die Andreas Hofer Olympiaschützen mit einer Gesamtringzahl von 1743,4 vor Hirschzell (1700,3) und Kemnat (1683,3).