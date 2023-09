Kleine Erfolgserlebnisse gesucht - SVO braucht Befreiungsschlag

Der heimschwache SVO Germaringen will in der Bezirksliga auswärts punkten. Kaufbeuren empfängt ein Schwergewicht.

22.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der SVO Germaringen wartet nun schon seit sieben Spieltagen auf einen Sieg. Zuletzt gab es vier Heimniederlagen in Serie, deshalb soll nun auswärts der berühmte Knoten platzen. Am Samstag muss der SVO ab 14 Uhr beim TSV Haunstetten antreten, der ebenfalls noch auf den großen Befreiungsschlag wartet. Ein Sieg und zwei Unentschieden haben sich bis dato auf dessen Habenseite angesammelt.

Ein Remis für den Anfang

„Uns ist die Lage bewusst und wir spüren, dass wir diesen Knackpunkt überwinden müssen“, beschreibt Trainer Johannes Martin die sportliche Situation des SVO. Von einer schlechten Stimmung im Team ist jedoch keine Rede: „Die Jungs kommen nach wie vor gerne ins Training und wir wissen, dass wir von einem Erfolg nicht weit weg entfernt sind. Bereits ein kleines Erfolgserlebnis wird uns Selbstvertrauen geben, damit wir wieder in das richtige Fahrwasser kommen“, sagt der Coach, der in Haunstetten zumindest ein Remis auf dem Zettel hat, um den Gegner auf Abstand zu halten. Martin erwartet ein Spiel, das über die Emotionen und Zweikämpfe entschieden wird.

Keine Punkte, aber große Kulisse

Gar nicht in die Zweikämpfe gekommen ist sein Team dagegen im Derby gegen die SpVgg Kaufbeuren. „Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gefunden, doch der Sieg für die SVK war an diesem Tag einfach verdient“, erklärt der Sportsmann, der sich über die großartige Kulisse an dem Abend sehr gefreut hat. „Das haben sich beide Mannschaften verdient, und es spornt auch zusätzlich an“, sagt Coach Johannes Martin und wünscht sich weiterhin die Unterstützung von den Rängen.

SVK verspielt fast eine 3:0-Führung

Am Samstag kommt der Tabellendritte SV Egg an der Günz ins Parkstadion. Die SpVgg Kaufbeuren will ab 17 Uhr an die Leistung in Germaringen anknüpfen – mit dem Unterschied, dieses Mal über 90 Minuten konsequent zu spielen. Sonst muss die SVK trotz einer 3:0-Führung erneut wieder zittern. „Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir machen uns nichts vor, hätte Germaringen noch den Ausgleich gemacht, wären wir brutal enttäuscht gewesen“, erklärt Trainer Mahmut Kabak.

Ein Quartett kehrt zurück

Die Gäste um Stürmer Torsten Schuhwerk (8 Tore) und Manuel Schedel sind auf dem besten Weg an die Tabellenspitze: Bei einem Spiel weniger haben sie nur einen Punkt Rückstand auf Thalhofen und Aystetten. Zu Hause ist Egg eine Macht – fünf Spiele, fünf Siege – aber auswärts hat es bislang nur zu einem Sieg gereicht. Bei den vergangenen Spielen der SVK gegen Egg gab es immer einen Sieger. Die Zuschauer können sich wohl auf ein schnelles und torreiches Spiel freuen. Trainer Kabak muss auf Torwart Harald Killimann, Alexandro Mulas und Maxi Nieberle verzichten, kann aber wieder auf Robin Conrad, Julian Sachs, Andreas Weideneder und Dominik Hiltwein zurückgreifen, die zum Teil schon Spielpraxis in der Zweiten gesammelt haben. Die bestreitet das Vorspiel in der Kreisliga ab 14 Uhr gegen die SG Jengen/Waal.