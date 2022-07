Kleine Hilfen, große Wirkung - die Mission des Björn Hertrampf

Europameister Björn Hertrampf will seinen Titel im Gewichtheben verteidigen. Dafür sammelt der Irseer nun Spenden.

Europameister – endlich: Nach zwei Podiumsplätzen und mehreren deutschen Meistertiteln im Gewichtheben hat Björn Hertrampf 2021 auch international den Durchbruch geschafft: Der 40-Jährige aus Irsee wurde dritter bei der Weltmeisterschaft und Europameister bei den Masters ab 35 Jahren in der Gewichtsklasse bis 89 Kilo. Den Titel will er am 24. August in Raszyn/Polen verteidigen – doch abgesehen von der sportlichen Konkurrenz ist das alles andere als leicht: „Das große Problem in den Randsportarten, dazu zählt leider auch das Gewichtheben, ist, dass man finanziell – außer man ist Kaderathlet – nicht gefördert wird. Somit ist man leider gezwungen das Ganze privat zu finanzieren“, erklärt Hertrampf. Deshalb hat er eine Crowfunding-Aktion gestartet, um die Mission zu finanzieren.

Am Anfang noch Hemmungen

„Die Erstellung eines solchen Crowdfunding-Profils ist sehr einfach, man verifiziert sich und dann kann es am Ende schon losgehen“, erzählt der Irseer. Dieses Profil erstellte er sich auf gofundme.com und bittet nun um Spenden. Auf die Idee kam Hertrampf zwar bereits vor der EM 2021 in Alkmaar: „Da war ich allerdings noch etwas gehemmt und hab es letztendlich doch nicht gemacht.“ Doch danach habe er sich die Kosten für den Wettbewerb aufgeschlüsselt: Durch die Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Startgeld und andere Posten waren 850 Euro angefallen.

Auch pure Leidenschaft kostet Geld

„Man gibt für solche internationalen Wettkämpfe das Geld gern aus, weil der Sport für mich pure Leidenschaft ist und ich diesen mittlerweile seit über 30 Jahren ausübe. Und wenn am Ende der Titel herausspringt, ist man im Nachhinein umso glücklicher, auch wenn es dem Geldbeutel natürlich ein kleines Loch gerissen hat“, erzählt Hertrampf. Als ihm dann ein französischer Kollegen erzählte, dass er auf diese Weise seine Wettkämpfe finanziere und Hertrampf das auch probieren sollte, ging der Irseer in die Initiative.

Das Projekt läuft gut

„Die Idee hinter dem Crowdfunding-Projekt für die EM in Raszyn ist, dass ich mir somit die anfallenden Kosten finanziere“. Und die Aktion scheint besser zu funktionieren als Hertrampf gedacht hat: „Aktuell läuft mein Projekt sehr gut. Ich bin überrascht und auch happy, wie viel schon zusammengekommen ist. Ich freue mich über jede noch so kleine Spende für das Projekt Titelverteidigung 2022.“

