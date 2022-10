Klettern leicht gemacht: Neues Angebot der Lebenshilfe Ostallgäu

Die Lebenshilfe Ostallgäu bietet Einsteigern Schnuppertage am DAV-Zentrum - für Menschen mit und ohne Behinderung. So sollen Berührungsängste abgebaut werden.

Das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Kaufbeuren zieht Freunde des Sports in der Vertikalen aus der ganzen Region an. Nun kommen weitere Besucher hinzu. Die Sektion Kaufbeuren-Gablonz und die Lebenshilfe Ostallgäu kooperieren, um auch Einsteigern eine kostengünstige Möglichkeit zu geben, die Einrichtung zu nutzen. „Der DAV und die Sportabteilung der Lebenshilfe bieten regelmäßig im Kletterzentrum ein Schnuppertraining für alle Menschen mit oder ohne Behinderung an“, berichtet Markus Reichart, Leiter der Sportabteilung.

Damit sollen drei Ziele erreicht werden: So können Einsteiger kostengünstig erste Versuche an der Kletteranlage in der Halle starten, ohne sich zuvor das zum Teil teure Material zulegen zu müssen: „Die Teilnehmer bekommen kostenfrei die Ausrüstung in dieser Zeit gestellt und werden von fachkundigen Mitarbeitern seitens DAV und Lebenshilfe betreut“, erzählt Reichart, der selbst Trainer ist. Lediglich der Eintritt in die Einrichtung muss dann noch gezahlt werden.

Sportliches Zusammentreffen im DAV-Zentrum Kaufbeuren

Zudem trainieren in der Zeit auch behinderte Menschen der Lebenshilfe – die obendrein zum Teil auch noch ausgebildet werden. Dadurch kommt es zum sportlichen Zusammentreffen von behinderten und nicht behinderten Menschen. „So können auch Berührungsängste abgebaut werden“, hofft Reichart. Und da die Aktion keinem Wettbewerb unterliege, geschähe das gemeinsame Klettern in „gemütlicher Atmosphäre“.

So werde im Nebeneffekt praktische Inklusion gelebt, erläutert Reichart: „Das Ganze soll ein inklusives Projekt werden, bei dem über den Klettersport ein Austausch zwischen Menschen mit, aber eben auch ohne Behinderung stattfindet.“

Und der DAV profitiert eventuell davon, dass einige der Einsteiger, dabei bleiben – entweder als Nutzer des Kletterzentrums oder sogar beim DAV. Dennoch sei es „Wahnsinn, dass der Alpenverein uns die Halle zur Verfügung stellt“, freut sich Reichart.

Aktion für Kletter-Einsteiger findet immer donnerstags statt

Der erste Schnuppertag findet am 20. Oktober von 8.30 Uhr bis 15 Uhr statt – danach soll die Aktion jeden Donnerstag in diesem Zeitraum wiederholt werden. Mit einer Einschränkung, denn während der Schulferien fällt das Angebot aus.

Reichart hofft, dass die Aktion ankommt: „Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen würden“. Wer daran Interesse hat, kann sich bei der Sportabteilung der Lebenshilfe unter Telefon 0151/68108936 oder per E-Mail sportabteilung@lebenshilfe-oal.de oder aber beim DAV, Telefon 08341/73016, E-Mail info@alpenverein-kaufbeuren-gablonz.de, melden.

