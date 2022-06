Kliniken in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe gehören zu den besten in Deutschland

Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sind erneut unter den besten Gesundheits-Adressen. Für die Studie wurden Daten von über 2.200 Krankenhäusern untersucht.

20.06.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Fünf Mal finden sich die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in einem aktuellen bundesweiten Klinik-Ranking. So gehört das Klinikum Kaufbeuren im dritten Jahr zu Deutschlands besten Krankenhäusern mit 300 bis 500 Betten, die Klinik Füssen zählt zu den besten Häusern mit 50 bis 150 Betten.

Kliniken in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe ausgezeichnet

Auch die Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin der Klinik St. Josef Buchloe und der Klinik Füssen wurden ausgezeichnet. Die Kaufbeurer Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin schaffte es zum zweiten Mal in die Bestenliste der Abteilungen für Palliativmedizin.

„Deutschlands beste Krankenhäuser“ lautet der Titel der bundesweiten Studie des FAZ-Instituts.

Über 2.200 Krankenhäuser und Fachabteilungen untersucht

In Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung und der International School of Management (ISM) hat das Unternehmen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Daten von über 2.200 Krankenhäusern und ihrer Fachabteilungen untersucht. Ausgewertet wurden sachliche Kriterien, wie die Qualitätsberichte, aber auch emotionale Erfahrungen, wie Patientenmeinungen in Bewertungsportalen.

Die Anerkennung sei das Resultat des Einsatzes aller Mitarbeitenden – gerade während der Corona-Pandemie, sagt der Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Andreas Kutschker. Auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, lobt die Platzierungen. Sie zeigten, „dass wir exzellente Medizin an allen drei Standorten anbieten.“

