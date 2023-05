Können die Kraken wieder überraschen? Kanadier des ESVK tippen NHL-Playoffs

Zwei Deutsche stehen in der zweiten Runde der Playoffs in der NHL. Die beiden kanadischen Eishockey-Profis des ESV Kaufbeuren, Tyler Spurgeon und Jacob Lagacé, tippen die Sieger.

03.05.2023 | Stand: 16:00 Uhr

In der stärksten Eishockey-Liga der Welt haben die Halbfinals begonnen. Für die erste Runde der NHL hatten die beiden kanadischen Profis des ESV Kaufbeuren, Kapitän Tyler Spurgeon und Topscorer Jacob Lagacé, die Sieger prognostiziert – Spielstand: 1:2. Vor allem mit zwei Sensationen konnten sie nicht rechnen: Im Viertelfinale überraschten in der Western Conference die Seattle Kraken mit dem deutschen Keeper Philipp Grubauer bei ihrer ersten Teilnahme, in dem sie Titelverteidiger Colorado Avalanche rausgeworfen haben. Und die Florida Panthers sorgten in der Eastern Conference für eine Sensation: Sie besiegten die Übermannschaft der regulären Saison und den Favoriten schlechthin, die Boston Bruins.

Boston Bruins stellten Rekord auf

„Beides war erstaunlich – vor allem, dass Florida Boston geschlagen hat“, meint Spurgeon. Denn die Bruins hatten mit 65 gewonnenen Spielen in der regulären Saison einen neuen Rekord aufgestellt. „Das war mit Sicherheit die Riesenüberraschung“, sagt auch Lagacé, denn er hatte darauf getippt, dass Boston die Conference gewinnt. Nun setzt er auf die beiden verbliebenden Favoriten im Osten: „Toronto Maple Leafs und Carolina Hurricans gewinnen ihren Serien“, meint Jacob Lagacé. Die Kanadier hatten zuvor Tampa Bay ausgeschaltet (4:2) und treffen nun auf die Florida Panthers, die Boston 4:3 rausgeworfen haben. Carolina (4:2 gegen New York Islanders) bekommt es mit den New Jersey Devils (4:3 gegen New York Rangers) zu tun.

Leon Draisaitl und Philipp Grubauer noch dabei

Im Westen trifft Edmonton Oilers mit dem Deutschen Leon Draisaitl (4:2 gegen Los Angeles Kings) auf Las Vegas Knights (4:1 gegen Winnipeg Jets). Außerdem spielen Seattle Kraken (4:3 gegen Colorado) und Dallas Stars (4:2 gegen Minnesota Wild mit Tylers Bruder Jared) gegeneinander. „Ich denke, die Oilers und Dallas werden ihre Serien gewinnen“, erklärt Tyler Spurgeon.

Bislang fast nur enge und spannunge Serien

Sowohl ESVK-Goldhelm Lagacé als auch der Kapitän erfreuen sich auf jeden Fall an den bisherigen Serien: Die waren fast alle knapp und vor allem sehr spannend gewesen, sagt Spurgeon.