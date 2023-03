Kommandowechsel im Fliegerhorst Kaufbeuren

Im Fliegerhorst Kaufbeuren gibt es am Freitag einen Kommandowechsel. Oberst Martin Langer verlässt nach über drei Jahren die Luftwaffenschule. Wer sein Nachfolger wird.

10.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Über drei Jahre lang stand Oberst Martin Langer (55) an der Spitze der Luftwaffenschule in Kaufbeuren. Nun wechselt er ins Luftwaffentruppenkommando nach Köln. Seine Nachfolge tritt am Freitag, 10. März Oberst Thorsten Milewski an. Den Kommandowechsel vollziieht im Beisein zahlreicher geladener Gäste aus dem militärischen und öffentlichen Leben Oberst Andreas Erber. Er ist Kommandeur des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe im niedersächsischen Faßberg, zu dem die Luftwaffenschule in Kaufbeuren gehört.

Durch die Corona-Pandemie geführt

Oberst Langer führte den Kaufbeurer Fliegerhorst mit seinen 335 Soldatinnen und Soldaten sowie 194 Zivilangestellten durch die Coronapandemie. In seiner Ära fiel zudem die Entscheidung im Verteidigungsministerium, die Luftwaffenschule dauerhaft in Kaufbeuren zu belassen. (Lesen Sie dazu auch: Im Kaufbeuer Fliegerhorst muss bald kräftig gebaut werden.) In den kommenden Jahren stehen weitere Entscheidungen an. Offen ist nach wie vor, ob in dem Fliegerhorst zusätzlich ein Sanitätsregiment aufgebaut und eine Feldjägerkompanie stationiert werden.

Tag der Bundeswehr im Juni

Die erste große Herausforderung für den neuen Kommandeur Oberst Thorsten Milewski dürfte der Tag der Bundeswehr am 17. Juni im Fliegerhorst Kaufbeuren sein. Die Vorbereitungen dafürr laufen bereits. Unter dem Motto „Wir sind da“ öffnen zum Tag der Bundeswehr an zehn Standorten in ganz Deutschland Kasernen ihre Tore, um mit Bürgerinnen und Bürgern den Dialog zu treten und Aufgaben sowie Fähigkeiten der Bundeswehr vorzustellen. Die Luftwaffenschule Kaufbeuren wird als einziger Luftwaffenstandort Ausrichter des bundesweiten Aktionstages sein.

Elektrotechnik studiert

Milewski wurde 1964 in Bietigheim geboren, trat 1984 in die Bundeswehr ein und studierte Elektrotechnik in München. In seiner Laufbahn kam er 2011 als Kommandeur der Technischen Gruppe zum inzwischen aufgelösten Lufttransportgeschwader 61 nach Penzing. Inzwischen ist er Gruppenleiter für Ausbildung und Qualifizierung des luftfahrzeugtechnischen Personals im Luftwaffentruppenkommando in Köln-Wahn. Nun kehrt Milewski nach Bayern zurück, um das Kommando der Luftwaffenschule in Kaufbeuren zu übernehmen. Diese existiert bereits seit über 65 Jahren. Es werden unter anderem seit 20 Jahren Techniker am Eurofighter ausgebildet.