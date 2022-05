Kühlen Kopf bewahrt - Desiree Girgenti holt das Triple

Desiree Girgenti vom TV Kaufbeuren ist zum dritten Mal deutsche Meisterin bei den Senioren im Turnen geworden – in Bayern einmalig.

27.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Désirée Girgenti war auf der deutschen Seniorenmeisterschaft wieder sehr erfolgreich. Mit dem dritten Titel zählt die Athletin des TV Kaufbeuren bereits als erfolgreicheste bayerische Seniorenturnerin.

Endlich wieder deutsche Meisterschaften unter Normalbedingungen war der diesjährige Tenor bei den Seniorenturnern. Die sehr gut organisierten Meisterschaften fanden diesmal im sächsischen Markkleeberg südlich von Leipzig statt und erfreuten sich einer etwas größeren Teilnehmerzahl als 2021. Fünf Frauen und fünf Männer traten für den Bayerischen Turnverband an und holten neben den beiden Meistertiteln noch drei Vizemeistertitel.

Erfolgreichste Seniorin in Bayern

Die Kaufbeurerin Désirée Girgenti holte nach 2018 und 2019 diesmal den dritten Titel in der Altersklasse 45-49 mit einem großen Vorsprung von über zwei Punkten und ist jetzt schon die erfolgreichste bayerische Seniorenturnerin bei den Frauen. Besonders stark zeigte sie sich am Stufenbarren, wo sie noch Riesenfelgen präsentierte und auf der Bank. Der Großostheimer Johannes Lehmann wiederholte seinen Erfolg aus 2021 und verteidigte seinen Titel als deutscher Seniorenmeister in der Altersklasse 40-44.

Insgesamt fünf Medaillen für den Freistaat

Für Andrea Kampfer (TSV Großhadern) kam etwas überraschend, da sie nicht ganz zufrieden mit ihrem Wettkampf war, am Ende noch die Vizemeisterschaft (Altersklasse 40-44) in Folge heraus. Daneben wurden auch die beiden Turner des KTV Ries, Wilfried Hofer (AK 55-59) und Roland Hagner (AK 45-49), jeweils Vizemeister. Einen Erfolg verzeichnete Bernd Schoner, der für den TV Hösbach den dritten Platz in der AK 50-54 erturnte. Er flog extra aus New York ein, um an den Seniorenmeisterschaften teilnehmen zu können.

Im Gegensatz zu 2021 dürfen die bayerischen Seniorenturner im Herbst den wieder getrennt stattfindenden Deutschlandpokal der Senioren bestreiten, der in Straußberg bei Berlin stattfinden wird.

Lesen Sie auch