"5 vor Zwölf": Deshalb fahren Kaufbeurer Schüler nach München

Die Kaufbeurer Marienschulen und die Wirtschaftsschule Frenzel fahren am Mittwoch nach München. Was sie dort fordern und was auf dem Königsplatz geplant ist.

05.12.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Etwa 150 Kinder und Jugendliche aus Kaufbeuren unternehmen am Mittwoch einen ganz besonderen Ausflug. Die Marienschulen sowie die Private Wirtschaftsschule Frenzel beteiligen sich an einer Kundgebung am Königsplatz in München. Die Jugendlichen gehen am 7. Dezember auf die Straße, weil die Privatschulen in Bayern für eine aus ihrer Sicht gerechtere Finanzierung kämpfen. „Bei der Kundgebung geht es nicht in allererster Linie um die derzeit schwelende Energiekostenproblematik, sondern um die bereits seit längerer Zeit geführte Diskussion zur Frage der Refinanzierung zwischen dem Freistaat Bayern und den privaten Schulträgern“, erklärt Christine Frank, Leiterin des Marien-Gymnasiums.

