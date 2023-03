Kunstpreis für „Wellen“ der Osterzeller Bildhauerin Maria Rucker

Maria Rucker erhält den Meckatzer-Preis zur Ausstellung "Schwäbische Künstler in Irsee". Wann die mit 3000 Euro dotierte Auszeichung verliehen wird.

30.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Maria Rucker aus Osterzell erhält den anlässlich der 33. Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ verliehenen Meckatzer-Kunstpreis. Dies gaben die Organisatoren der traditionsreichen Schau, die Berufsverbände Bildender Künstler (BBK) in Schwaben und die Schwabenakademie Irsee, bekannt. Rucker wird für die Skulptur „Wellen“ (2022) aus Onyx-Gestein ausgezeichnet.

173 Werke von 101 Schöpfern geben einen umfassenden Einblick in das aktuelle künstlerische Leben in Bayerisch-Schwaben

Der von der Meckatzer Löwenbräu in Heimenkirch ( Westallgäu) mit 3000 Euro dotierte Kunstpreis wird heuer zum 26. Mal verliehen. Bei der Vernissage zur BBK-Ausstellung am Samstag, 1. April, ab 11 Uhr im Festsaal des Klosters Irsee werden Michael Weiß, geschäftsführender Gesellschafter der Brauerei, und Johann Fleschhut, Vizepräsident des Bezirkstags Schwaben, den Preis überreichen. Die musikalische Gestaltung der öffentlichen Veranstaltung übernimmt die Jugendband Different Flavours der Ludwig-Hahn-Musikschule Kaufbeuren. Die 33. Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ wird zusammen mit der Sonderausstellung „Polaritäten“ im Festsaal und in den Gängen von Kloster Irsee gezeigt. Die Schauen geben einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des aktuellen künstlerischen Lebens in Bayerisch-Schwaben. Heuer zeigen bei der Hauptausstellung 64 Künstler 75 Werke. Eingereicht wurden 173 Werke von 101 Künstlern. In der Sonderausstellung „Polaritäten“ sind 35 Werke von 29 Künstlern zu sehen. Den von der Sparkasse Kaufbeuren mit 1500 Euro dotierten Sonderpreis zu dieser Teilschau hat, wie berichtet, bereits Ragela Bertoldo aus Lindenberg im Allgäu für ihre Fotoarbeit „Chamäleon“ erhalten.

Wann ist die Ausstellung "Schwäbische Künstler in Irsee" geöffnet?

Die Ausstellungen im Kloster Irsee laufen von Samstag, 1., bis Sonntag, 16. April. Öffnungszeiten: werktags 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 11 bis 17 Uhr.