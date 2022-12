Warum Kunz von der Rosen zum Mönch wurde

In unserem Kaufbeurer AZ-Adventskalender geht es im ersten Türchen um Kunz von der Rosen. Warum sich der lustige Rat des Kaisers als Mönch verkleidete.

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Auch wenn zu seiner historischen Figur gar nicht so viel bekannt ist, gilt er gemeinhin als gewiefter Geselle und schaffte es sogar zur literarischen Gestalt: die Rede ist von Kunz von der Rosen. „Einige Menschen zweifeln heutzutage daran, dass es ihn wirklich so gegeben hat“, sagt Stadtführer Anton Heider. Interessant seien die alten Geschichten aber allemal. Die Kaufbeurer kennen Kunz von der Rosen vor allem als Tänzelfest-Unikat, als den lustigen Rat des Kaisers. Um ihn ranken sich einige Legenden.

Kunz von der Rosen wollte seinem Kaiser helfen

Eine Sage erzähle zum Beispiel von einem Vorfall, der sich in Brügge in Flandern zugetragen haben soll, schildert Heider. Damals hätten die Franzosen Kaiser Maximilian I. in den Kerker gesperrt. „Sie wollten ihm einen Denkzettel verpassen.“ Kunz von der Rosen, enger Vertrauter des Kaisers, habe daraufhin einen Plan ausgeheckt, um Maximilian zu befreien. Er borgte sich aus einem Kloster eine Mönchskutte und ließ sich eine Tonsur, die übliche, kranzförmige Frisur der Mönche, schneiden.

Bei Kaiser Maximilian war von der Rosen sehr angesehen

Nun, als Geistlicher getarnt, schmuggelte er sich in den Kerker. Seine Idee sei es gewesen, die Kleidung mit Kaiser Maximilian zu tauschen und an seiner Stelle im Kerker zu sitzen. Der Kaiser habe sich allerdings geweigert, da er dies als unehrenhaft empfand. „Es hat dann drei Monate gedauert, bis die Truppen Maximilian befreit haben“, sagt Heider. Generell sei Kunz von der Rosen bei Maximilian sehr angesehen gewesen, zum einen als Schalk, aber auch für seinen Verstand.