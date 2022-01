Ulrich Wiedemann von der Löwenbeck Bäckerei in Kaufbeuren sattelt beruflich um. Sein Nachfolger steht bereits fest. Wie geht's nun ab Februar weiter?

25.01.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Vier Jahrzehnte stand Ulrich Wiedemann (57) fast täglich in der Backstube. Als 16-Jähriger begann seine Lehre, schon zuvor hatte er im elterlichen Betrieb geholfen. Jetzt schließt er mit dem Backhandwerk, das er nach wie vor liebt, endgültig ab. Er will kürzertreten, eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Den Löwenbeck in der Oberbeurer Hauptstraße übernimmt Bäckermeister Jakob Franz.