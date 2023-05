Ladehemmung und trotzdem Lob - und zwar für Germaringen und Kaufbeuren

SVO Germaringen vergibt Chancen, aber holt wichtigen Punkt in der Bezirksliga Schwaben Süd. SpVgg Kaufbeuren verliert gegen den Tabellenführer, aber der Gegner weiß nicht, warum.

15.05.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In der Bezirksliga holte Germaringen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Kaufbeuren setzt hingegen seine Negativserie fort.

Ein Remis, das nichts für schwache Nerven war

Das 1:1-Unentschieden des SVO Germaringen im Heimspiel gegen Türk Gücü Königsbrunn war wieder nichts für schwache Nerven, doch am Ende für die Heimelf wieder ein wichtiger Punkt für den Klassenerhalt. „Wir haben gut in die Partie gefunden und hatten dabei auch die Kontrolle über das Spiel. Leider haben wir unsere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nicht entscheidend genützt“, bilanziert SVO-Trainer Johannes Martin die erste Halbzeit. Dabei konnte sein Team zunächst Jubeln, als Jakob Müller das 1:0 für den SVO Germaringen erzielte. Doch nur drei Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. „Wir sind auch wieder gut aus der Halbzeit bekommen, aber Königsbrunn war bei seinen Konterangriffen stets gefährlich. Leider hat uns diesmal in unserem Spiel der letzte Pass in die Spitze gefehlt, sonst hätten wir sicher noch die eine oder andere zwingende Möglichkeit mehr gehabt“, sagt der Germaringer Coach.

Daniel Hatzenbühler hält erneut Elfmeter

Allerdings hatte sein Team auch noch Glück, als der Schiedsrichter nach einer umstrittenen Aktion auf Elfmeter entschied. „Unser Torwart Daniel Hatzenbühler hat mit einer tollen Reaktion nun schon den zweiten wichtigen Elfmeter nach der Winterpause gehalten“, lobt Martin seinen Keeper. Insgesamt war der Trainer jedoch mit der Leistung seiner Germaringer Mannschaft nicht unzufrieden: „Wir haben wieder viel investiert und mit viel Leidenschaft gespielt und haben uns den Punkt verdient“, so sein Fazit.

SpVgg Kaufbeuren kontrolliert das Spiel

„Der Sieg ist durchaus als glücklich zu bezeichnen“, sagte Bobingens Sportlicher Leiter, Michael Deschler nach dem Heimspiel (2:0). Die SpVgg Kaufbeuren überzeugte zwar beim Tabellenführer, aber wie schon in den Spielen zuvor war die Chancenauswertung mangelhaft bis ungenügend, um in Schulnoten zu sprechen. SVK-Trainer Mahmut Kabak sah trotzdem viel Positives: „Wir haben zur jeder Zeit eine Lösung gefunden, egal ob wir gepresst haben oder tief gestanden sind.“

Bobingen mit Billard zum Erfolg

Die Bobinger, wussten selbst nicht so richtig, wie sie gewinnen konnten. Aber Fußball ist ein Ergebnissport – und für die SVK war es die fünfte Niederlage in Serie. Ein Tor wie das 1:0 für Bobingen hätte Kaufbeuren gebraucht – als der Ball im Strafraum hin und her geflogen war, bis er schließlich im Tor lag. Das kann die SpVgg Kaufbeuren am Samstag probieren: Dann kommt der SV Egg an der Günz ins Parkstadion, der seine letzte Chance auf den Relegationsplatz wahren will. Das wiederum hat die U23 der SVK durch einen 4:2-Erfolg in Irsee geschafft.