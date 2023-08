„Brutale Realität“ - Warum die FDP-Wehrexpertin für Waffenlieferungen an die Ukraine ist

Die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich in Kaufbeuren leidenschaftlich für Waffenlieferungen an die Ukraine ein - mit deutlicher Sprache.

16.08.2023 | Stand: 19:20 Uhr

Eine Düsseldorferin in Bayern. Kann es da Verständigungsschwierigkeiten geben? Die Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eines der prominentesten FDP-Gesichter im Bundestag, betritt den Saal in Kaufbeuren am Dienstagabend entschlossen und stellt gleich mal ein paar Dinge klar. Sie sei Mitglied bei Fortuna Düsseldorf, mag aber auch den FC Bayern München.

Bei ihr als optimistische Rheinländerin sei das Glas stets halbvoll und nicht halbleer. Glas? Ihre Parteifreunde haben ihr noch gar nichts zu trinken hingestellt. „Scheiß Veranstaltung“, entfährt es Strack-Zimmermann vor 110 Besuchern. Die Frau kann brachial ironisch sein.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Strack-Zimmermann in Kaufbeuren

Verständigungsprobleme gibt es zumindest bei dieser Veranstaltung im Landtagswahlkampf nicht. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag redet nicht um den Brei herum. „Ich freu’ mich, dass Sie hier sind“, sagt sie zu ihrem Publikum. „Auch wenn manche mich nicht mögen.“ Um dann schnell auf das Kernthema des Abends zu kommen.

Geradezu leidenschaftlich setzt sie sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ein, nachdem das Land vor eineinhalb Jahren von Russland überfallen wurde. Forderungen, mit denen sie oft auch die eigenen Kollegen in der „Ampel“ vor sich hertreibt.

Strack-Zimmermann: Marschflugkörper sofort liefern

„Die Realität im Kriegsgebiet ist brutal“, sagt sie - „gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur, verschleppte Kinder, vergewaltigte Frauen“. Strack-Zimmermann ist überzeugt: „Die Ukraine muss gewinnen.“ Wenn der Aggressor Russland Erfolg hat, werde es nicht der letzte Krieg in Europa gewesen sein. Der Westen habe - „anfangs etwas schleppend“ - nun verstanden, dass heute kein Land ein anderes einfach annektieren kann.

„Aber wir müssen diese Politik auch erklären.“ In der nicht entschiedenen Taurus-Frage ist sie klar: „Die Marschflugkörper müssen sofort und direkt an die Ukraine geliefert werden.“ Das heißt, ohne langwierige Umprogrammierung und die Flugstrecke zu begrenzen. Die Sorge eines Besuchers, dass Deutschland mit solchen Aktionen Kriegspartei werde, teilt sie nicht. Kein Nato-Soldat werde die Ukraine betreten. Aber: „Nur diese Sprache wirkt“, sagt Strack-Zimmermann. „Putin geht das Völkerrecht am Gesäß vorbei.“

Kritik an FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Kritiker werfen Strack-Zimmermann vor, dass sie sich für Wettrüstung einsetze, indem sie schnell eine agile, schlagkräftige Bundeswehr fordert. Die 65-Jährige sagt: „Erstmal geht es ja um Ausrüstung.“ Das 100-Milliarden-Paket des Bundes zur Ausstattung des Militärs könne weder sofort abgerufen noch gleich ausgegeben werden. „Wir sind ja nicht bei Edeka an der Kasse.“

Die Industrie müsse die Produktionskapazitäten erst schaffen, das Material „zugeführt“ werden. Die Bundeswehr sei über Jahre sträflich vernachlässigt worden, der brutale russische Angriff auf die Ukraine habe gleichzeitig alte Gewissheiten auf den Kopf gestellt. „Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ein richtiges Signal, das jetzt bei der Truppe ankommen muss“, sagt sie. Für die Nato gelte es, sich auch unabhängig von den USA auszurichten, antwortet sie auf die Frage einer Besucherin.

Sowohl der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl, also auch FDP-Direktkandidat Christian Todt unterstreichen bei der Veranstaltung ihre Bitten, dass sich Strack-Zimmermann im Zuge der Milliarden-Offensive auch für die Stärkung des Bundeswehrstandortes Kaufbeuren einsetzen möge.

