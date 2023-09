Susanne Sorgenfrei (SPD) im Interview: "Momentan wird so viel verschlafen"

SPD Direktkandidatin Susanne Sorgenfrei sieht es gelassen, dass sie noch unbekannt ist. So stehen ihre Themen im Zentrum.

25.09.2023 | Stand: 14:09 Uhr

Sie gehen als Direktkandidatin für die SPD ins Rennen, Frau Sorgenfrei. Bayern ist aber traditionell nicht wirklich als Sozialdemokraten-Hochburg bekannt. Was motiviert Sie dennoch, für diese Partei im Freistaat anzutreten?

Susanne Sorgenfrei: Das beantworte ich mit einer Gegenfrage: Warum sollte man nicht motiviert sein, für eine Partei anzutreten, die seit 160 Jahren treu zu ihren Werten und Idealen steht? Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land – das sind doch tolle Ziele. Und das sehen offensichtlich auch die Wählerinnen und Wähler so: Immerhin regiert die sozialdemokratische Partei bayernweit in über 200 Städten und Gemeinden, sie stellt für vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner die (Ober-)Bürgermeister und Landräte.

Auf der politischen Bühne sind Sie noch nicht so bekannt wie andere Kandidaten in Ihrem Stimmkreis. Wie wollen Sie das ändern?

Sorgenfrei: Sie stellen die Frage richtig, noch bin ich nicht so bekannt wie ein anderer Kandidat im Stimmkreis. Aber das ist auch bei Kandidaten anderer Parteien der Fall. Ich sehe das gar nicht als Problem, sondern sogar als einen Vorteil an. Dadurch, dass man mich vermeintlich nicht kennt, setzen sich die Wählerinnen und Wähler mehr mit den Themen auseinander, die für mich wirklich wichtig sind – etwa das Recht auf Bildung und die Chancengleichheit. Wer mich persönlich kennenlernen will, hat natürlich auch die Möglichkeit dazu: Interessierte Menschen können mich jederzeit ansprechen, sei es an Informationsständen, bei Veranstaltungen oder auch einfach dann, wenn sie mich sehen. Ich komme immer gerne mit ihnen ins Gespräch.

Sie haben die Chancengleichheit in Bayern als eines Ihrer zentralen Themen genannt. Wie möchten Sie die vorantreiben?

Sorgenfrei: Allein durch meine Kandidatur trage ich schon dazu bei, das Bewusstsein für Gleichstellung der Geschlechter zu wecken. Als einzige weibliche Kandidatin der großen Parteien im Stimmkreis Kaufbeuren, der auch Teile des Unterallgäus umfasst, zeige ich, dass vieles für junge Frauen möglich ist, wenn sie sich trauen und ihre Ziele verfolgen. Wir müssen als Gesellschaft Gleichberechtigung im Alltag vorleben. Dann sieht die nächste Generation in Zukunft hoffentlich, dass alle Menschen – unabhängig vom Geschlecht, ihrer Herkunft, der sexuellen Orientierung oder Religion – die gleichen Möglichkeiten haben.

Was würden Sie zuerst anpacken, sollten Sie bei der Landtagswahl gewählt werden?

Sorgenfrei: In meinen Augen gibt es so vieles, das eigentlich zügig anzupacken wäre und gerade verschlafen und verzögert wird. Aber mir als junger Mutter liegen natürlich die Themen der Kinder ganz besonders am Herzen. Große Defizite in der Region sehe ich beim Ausbau und der Förderung von Kindertagesstätten. Zudem stehen die Probleme bei der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften ganz oben auf meiner Agenda.

Zur Person: Susanne Sorgenfrei (33) Die Direktkandidatin der SPD ist verheiratet und hat ein Kind. Sie studierte Romanistik und Geschichte in Bamberg und schloss ein Masterstudium der Historischen Wissenschaften in Augsburg ab. Seit 2021 ist Susanne Sorgenfrei stellvertretende Vorsitzende der SPD Kaufbeuren. Auch ist sie in Vierter Generation SPD Mitglied.