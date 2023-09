Patrick Herkommer (AfD) im Interview: Abschiebequote muss bei 100 Prozent liegen

AfD Direktkandidat für Kaufbeuren Patrick Herkommer spricht von „unkontrollierter Masseneinwanderung“ und will Familien stärken.

25.09.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Wie gehen Sie in Ihrem politischen Alltag mit dem Stimmungstief der Ampel-Koalition in Berlin um? Oder anders gefragt: Setzen Sie auf Protestwähler?

Patrick Herkommer: Für mich zählt in erster Linie nur eine Partei - die AfD. Das Umfragehoch zeigt, dass wir über all die Jahre hinweg die richtige Politik für die Menschen und das Land gemacht haben. Das stärkt und ermutigt mich für die Zukunft.

Warum lohnt es sich für Sie überhaupt, als Neuling in der Politik gegen die etablierten Bewerber aus CSU und Freie Wähler mit deren Regierungsverantwortung anzutreten?

Herkommer: Meine persönlichen Interessen sind hinten angestellt. Als ich den Schritt in die Politik gewagt habe, war mir von Anfang an klar, dass nur die AfD als Partei in Frage kommt.

Mit welchen Themen wollen Sie punkten?

Herkommer: Die unkontrollierte Masseneinwanderung der vergangenen Jahre hat in Bayern zu schwerwiegenden Problemen geführt, die langfristig kaum beherrschbar sind. Städte und Kommunen werden an den Rand ihrer Belastungsgrenze geführt. Wir setzen uns für klare Regeln, für eine kontrollierte und in der Regel zeitlich befristete Migration ein. Ausreisepflichtige Migranten müssen spätestens nach sechs Monaten abgeschoben werden. Das Ziel muss eine bayerische Abschiebequote von 100 Prozent sein. Seit vielen Jahren ist es offenkundig, dass die von den etablierten Parteien vorangetriebene Masseneinwanderung kein geeignetes Mittel ist, um dem demografischen Wandel und unserem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir möchten junge Menschen in Bayern dazu ermutigen, Familien zu gründen und diese auch finanziell entlasten. Wir treten für eine höhere Wertschätzung von Ausbildungsberufen in der Gesellschaft ein. Dies dient der bestmöglichen beruflichen Entwicklung der Schüler und auch der Sicherung des großen Fachkräftebedarfs. Hierzu sind in allen Schularten die handwerklichen Begabungen junger Menschen stärker zu fördern. Mittelschulen sollen wieder ertüchtigt werden, die Grundlagen für eine erfolgreiche Ausbildung zu vermitteln. Der Anteil der Schüler, die auf ein Gymnasium wechseln, sollte dagegen wieder auf ein sinnvolles Maß sinken.

Als Unterallgäuer sind Sie in Kaufbeuren ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: Warum sollten die Wählerinnen und Wähler in der Wertachstadt Sie wählen?

Herkommer: Ich biete eine Alternative zu den anderen Kandidaten, da für mich die Belange der heimischen Bevölkerung und die Interessen des eigenen Landes im Vordergrund stehen. Im Landtag möchte ich mich besonders für die traditionellen Familien einsetzen. Familien mit Kindern müssen vom Staat deutlich mehr unterstützt werden. Als Schichtarbeiter möchte ich meine Stimme für die arbeitende Bevölkerung erheben, die von den Auswirkungen einer leistungsfeindlichen Politik betroffen sind.

Zur Person: Patrick Herkommer (32) Der Direktkandidat der AfD für den Stimmkreis Kaufbeuren ist Familienvater und hat zwei Kinder. Er kommt aus Dirlewang und ist gelernter Bäcker.