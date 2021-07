Leben und leben lassen

Die Gemeinde Irsee hat nicht allzu viel Spielraum am Oggenrieder Weiher

23.07.2021

Die Ruhe ist in Irsee gestört – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Oggenrieder Weiher lassen einige Besucher die Bässe ihrer Musik über das Gewässer hallen, feiern Partys oder bewundern lautstark ihre getunten Autos. Das kann nerven. Dagegen muss die Gemeinde etwas tun. Aber der Gemeinderat entscheidet klug, wenn er behutsam an die Sache geht und Auswüchse einzudämmen versucht. Denn die Kommune hat ohnehin nur einen begrenzten Handlungsspielraum – ein Absperren des Areals wäre die letzte Möglichkeit. Aber Tabula rasa ist auch nicht im Sinne der Irseer. Die Alteingesessenen wissen ohnehin: Ein gewisser Lärmpegel ist meist da. Die anderen müssen das noch lernen. Irsee wirbt ja auch als Kunst- und Kulturort, Besucher gehören deshalb zum Alltag. Ebenso wie Kirchen- und Kuhglockengeläut.

