Teams der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren holen 45 Medaillen bei Special Olympics

45 Medaillen. Das ist die Bilanz nach den Special Olympics bei den Teams der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Sie gehören damit zu den erfolgreichsten überhaupt.

01.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

45 Medaillen holten die Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren bei den Special Olympics Winterspielen Bayern in Bad Tölz und sind damit eines der erfolgreichsten Teams überhaupt. Sensationell, findet Markus Reichart von der Sportabteilung der Lebenshilfe.

Schneeschuhläufer sind großes sportliches Zugpferd

„Über die letzten Jahre hinweg gesehen sind unsere Schneeschuhläufer unser großes sportliches Zugpferd“, erklärt sein Kollege Sebastian Klee. Allein in dieser Disziplin sicherte sich die Lebenshilfe insgesamt 20 Podiumsplätze.

Nach einigen Jahren holte das Team mit Markus Knab wieder eine Goldmedaille in der 100-Meter-Distanz. Die beiden Top-Athleten der Spiele waren Max Giebenhain und Michael Huber mit jeweils zweimal Gold und einmal Silber. Huber, der bereits zwei Goldmedaillen bei Special Olympics World Summer Games gewinnen konnte, kann nun auf eine Teilnahme an den Winter World Games 2025 in Turin hoffen. Ebenso hervorzuheben sind Sven Helfer mit einmal Gold und zweimal Silber, sowie das sportliche Multitalent Joel Kaiser (zweimal Silber, einmal Bronze), der ebenfalls bereits eine Goldmedaille bei den World Games in Los Angeles gewann, und sein Ticket für die Sommer World Games in Berlin löste.

Highlight im Sinne der Inklusion

Eine Besonderheit waren die Unified-Staffeln, bei der Menschen mit und ohne Behinderung starten. Im Sinne der Inklusion sei das ein Highlight der Spiele, erläutert Klee.

Mindestens genauso erfolgreich waren die Athletinnen und Athleten beim Klettern. Roman Wachter und Mia Meggle, haben die Routen im 7. Schwierigkeitsgrad in Angriff genommen. Samantha Konert dominierte alle drei Disziplinen: Speed, Toprope und Lead. Mona Pihusch erhielt Gold im Speed-Wettbewerb.

Trainer: „Das Wichtigste ist, dass alles verletzungsfrei lief“

Beim Ski Alpin erhielten die Ostallgäuer immerhin respektable vier Medaillen. Im Stockschießen waren die Chancen gegen den amtierenden Special-Olympics-Sieger Münzighof überschaubar. Trotzdem gab es für das Team aus dem Ostallgäu viermal Silber und einmal Bronze. „Das Wichtigste ist aber, dass alles verletzungsfrei lief“, resümiert Reichart.

85 Delegationen und 620 Sportfans

Insgesamt 85 Delegationen und 620 Sportfans mit und ohne geistige Behinderung nahmen an den Wettkämpfen damit an einer der größten, inklusiven Sportveranstaltungen des Jahres in Bayern teil. Emotional erlebte das Team der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren Eröffnungs- und Abschlussfeiern. Beim Einlauf standen mehrere hundert Menschen am Straßenrand und bejubelten die Sportlerinnen und Sportler. Auch das Entzünden des Olympischen Feuers war ein besonderer Moment in Bad Tölz.

Nächstes Trainingsziel sind die Nationalen Winterspiele in Thüringen 2024, zu denen sich nahezu alle Athletinnen und Athleten aus dem Allgäuer Team qualifiziert haben.



Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.