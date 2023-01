Leistungsvermögen nicht abgerufen - SVM kassiert Niederlage

SV Mauerstetten verliert die Volleyball-Partie in der Bayernliga gegen einen ganz erfahrenen Gegner. SVM immer noch dritter - aber nach hinten schwindet das Punktepolster.

11.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit einer 1:3-Niederlage (19:25, 17:25, 25:23 und 17:25) im Gepäck mussten die Damen 1 des SV Mauerstetten die Heimreise aus Tiefenbach/Passau antreten. Der SVM gestaltete das gesamte Spiel sehr ausgeglichen, musste sich aber letztlich der größeren Erfahrung der DJK beugen. Zudem glänzte Tiefenbach mit einer im Aufbau und Angriff hervorragenden Spielerin, die im Hinspiel noch nicht dabei gewesen war.

Zunächst gut mitgehalten

Zunächst verschaffte sich der SVM mit sehr guten Angriffen über die Mitte immer wieder einen kleinen Vorteil und hielt das Spiel lange offen. Dann zog Tiefenbach – auch begünstigt durch einige Leichtsinnsfehler – auf 21:17 davon. Nach Auszeiten auf beiden Seiten gewannen die Hausherren den ersten Satz mit 25:19. Danach gab es viele Hochs und Tiefs auf beiden Seiten. Mauerstetten erspielte sich eine komfortable 13:8-Führung, musste dann aber eine Aufschlagserie von Carmen Lüftl und zwölf Punkte in Folge hinnehmen. Auch zwei Auszeiten konnten die Serie zum 25:17-Sieg für den FC nicht unterbrechen.

Nelly Hatzenbühler verletzt

Im dritten Satz verletzte sich Zuspielerin Nelly Hatzenbühler und musste ausgewechselt werden. Für sie kam die erst 16-jährige Zuspielerin Lara Schmid ins Spiel und fügte sich nahtlos, ebenso wie die zu Beginn des dritten Satzes gekommene Libera Nadine Birk, in die gut spielende Mannschaft des SVM ein. Nach einem wieder sehr ausgeglichenen Spiel zeigte Mauerstetten eine hervorragende Angriffsphase, zog auf 19:16 davon und entschied den Satz für sich (25:23). Damit kam wieder Hoffnung auf den Ausgleich auf.

Spielerinnen zu "verkopft"

Der SVM begann danach gut, kam aber durch unverständliche Schwächen in der Annahme und einigen Missverständnissen ins Hintertreffen. Den Satz und damit auch das Spiel gab der SVM endgültig aus der Hand, nachdem der FC durch die sehr gut agierende Zuspielerin Anna Raster, unterstützt von 60 bis 80 Zuschauern, erneut eine Sieben-Punkte-Serie hinlegte. Trainer Jürgen Malter erklärte danach: „Alles in allem agierte der FC deutlich stabiler im Angriff als noch im Hinspiel. Tiefenbach konnte sich kurzfristig mit ehemaligen Spielerinnen verstärken. Das aber ändert nichts an der Tatsache, dass der SVM kein spielerisches Konzept fand oder sein Leistungsvermögen nicht durchgängiger abrufen konnte und in einigen Spielsituationen ,verkopft’ auf dem Feld stand.“ Und der Coach zeigte sich ein wenig verwundert über eine Anfrage am Tag zuvor: „Der Kapitänin war es im Anschluss auch unangenehm, dass sie doch zu elft und schlagkräftig antreten konnten, nachdem sie am Vorabend noch um Spielverlegung angefragt hatten, da sie aufgrund von Erkrankungen nur zu siebt wären.“

Zwei Punkte nur noch Vorsprung

Der SVM verbleibt mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz in der Bayernliga, punktgleich vor Tiefenbach, hat aber nur noch zwei Punkte Abstand auf den Relegations- oder Abstiegsplatz.