Lena Köchel nutzt Heimvorteil beim Reitturnier in Gennachhausen

Nach dünf Jahren findet wieder das Dressurturnier des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Gennachtal statt. Lena Köchel überzeugt in höchstdotierten Prüfungen.

26.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Wetter meinte es gut mit dem Ländlichen Reit- und Fahrverein Gennachtal: Bei angenehmen frühlingshaften Witterungsbedingungen fand das Dressurturnier auf der Reitanlage Nieberle in Gennachhausen statt. Nachdem das Turnier unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie fünf Jahre lang nicht hatte veranstaltet werden können, maßen sich nun wieder Reiterinnen und Reiter und ihre Pferde in neun angebotenen Prüfungen.

Rund 150 Reiter und Reiterinnen am Start

Diese reichten vom Reiterwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bis hin zu Prüfungen der Klasse M*. Die etwa 150 Starter, die verschiedenen Vereine aus der schwäbischen und oberbayerischen Umgebung angehören, zeigten dabei ansprechende Ritte und erfreuten damit insbesondere auch die zahlreichen Zuschauer.

Lena Niedermaier und Isabella Ettrich vorne dabei

Auch einige Reiterinnen des gastgebenden Vereins nutzten ihren Heimvorteil und platzierten sich erfolgreich. So erlangte Lena Niedermaier auf ihrer jungen Reitponystute „Toffifee“ bei dem ersten gemeinsamen Turnierstart einen dritten Platz im Dressurwettbewerb der Klasse E. Isabella Ettrich sicherte sich auf ihrer Stute „Chivas Macaron Dancing Queen“ im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp in ihrer Abteilung ebenfalls einen dritten Platz.

Lena Köchel auf "Der Bachelor" erfolgreich

In den höchstdotierten Prüfungen erwiesen sich Lena Köchel und ihr achtjähriger Hannoveraner-Wallach „Der Bachelor“ als äußerst erfolgreich. Nachdem das Paar bereits in der Dressurreiterprüfung Klasse M* mit der Wertnote 7,4 einen dritten Platz erreicht hatte, bestätigten die beiden diese hervorragende Leistung noch einmal: In der Dressurprüfung Klasse M* landeten der Rappwallach und seine Besitzerin mit einer Wertnote von 7,5 wiederum auf dem dritten Platz.