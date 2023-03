"Blickfang und Treffpunkt": Das ist der neue Firmensitz von Linara direkt an der B12

Am Rohbau der neuen Firmenzentrale von Linara in Kaufbeuren feiern Handwerker das Richtfest. Warum das Unternehmen seinen nachhaltigen Anspruch betont.

20.03.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Die Wände stehen, der „Dachstuhl“ ist errichtet, Halbzeit auf einer der größten Baustellen der Stadt: Am Rohbau des Unternehmens Linara direkt an der B12 haben die Handwerker, Mitarbeiter des Bauherren und des verantwortlichen Bauunternehmens Dobler sowie Gäste Richtfest gefeiert. Im Herbst soll der neue Firmensitz bezugsfertig sein und dann aus mehreren Gründen weit in die Region strahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.