Literatur in vielen Facetten in Kaufbeuren, Irsee und Buchloe

Mit Georg Klein liest einer der profiliertesten deutschen Schriftsteller in Irsee, in Kaufbeuren geht es um Karl Valentin und in Buchloe wird es mystisch.

07.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Von 12. Mai bis 4. Juni findet zum sechsten Mal das Allgäuer Literaturfestival statt. Auch in und um Kaufbeuren sind wieder Lesungen und literarische Veranstaltungen geplant, wobei einer der hochkarätigsten Autoren der Veranstaltungsreihe nach Irsee kommt: Georg Klein. Der aus Augsburg stammende Schriftsteller gilt als einer der profiliertesten Literaten Deutschlands und als heißer Kandidat für diverse namhafte Preise. Neben Klein stehen auf der literarischen Gästeliste Sönke Wortmann, Nicola Förg, Antje Rávik Strubel, Axel Hacke, Michaela May, Jasmin Schreiber und noch viele mehr. Insgesamt 26 Lesungen umfasst das Programm, in und um Kaufbeuren sind dies folgende:

Michael Lentz analysiert im Stadtmuseum Kaufbeuren den Humor von Karl Valentin

Michael Lentz kommt am Sonntag, 15. Mai, ins Stadtmuseum Kaufbeuren. Ab 17 Uhr präsentiert er dort sein Karl-Valentin-Programm „Und plötzlich ist am Ende Schluss“. Lentz liest, spricht, rezitiert und singt Texte des großen Humoristen: Monologe, Gedichte, Couplets, Klapphornverse, Unsinnsvorträge, Prosa und Briefe. Gezeigt wird auch der Film „Der Zithervirtuose. Außerdem werden kurze Dialoge von Karl Valentin und Lisl Karlstadt zu hören sein. Michael Lentz wurde 1964 in Düren geboren. 1998 promovierte er mit einer Arbeit über Lautpoesie und -musik nach 1945. 2001 erhielt er den Ingeborg-Bachmann-Preis und 2005 den Preis der Literaturhäuser. Seit 2006 hat er den Lehrstuhl für literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig inne. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf beim Stadtmuseum Kaufbeuren, Telefon 08341/9668390, E-Mail: stadtmuseum@kaufbeuren.de

Der gebürtige Augsburger Georg Klein liest im Kloster Irsee aus seinem aktuellen Roman "Bruder aller Bilder" vor

Irgendetwas führt Sportreporter Addi Schmuck im Schilde, als er arrangiert, dass seine junge Kollegin Moni Gottlieb für ihn von allen redaktionellen Pflichten freigestellt wird. Ebenso zwingend selbstverständlich scheint, dass sie ihr Smartphone zu Hause lassen muss, bevor sie die Arena des Bundesliga-Clubs am Südrand der Stadt ansteuern. Der dortige Greenkeeper hat mit einem rätselhaften Naturphänomen zu kämpfen und erhofft sich von Schmuck einen rettenden Rat. Allerdings ist Schmuck in dieser Frage selbst des Beistands bedürftig. Er macht seine Kollegin mit einem brüderlichen Freund bekannt, der ein merkwürdig verwachsenes Refugium bewohnt und nur „der Auskenner“ genannt wird. Ein Spiel zu dritt beginnt. Das ist die Handlung des jüngsten Romans von Georg Klein mit dem Titel „Bruder aller Bilder“. Aus diesem Werk trägt er bei einer Lesung am Freitag, 20. Mai, im Gartensaal von Kloster Irsee vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Klein wurde 1953 in Augsburg geboren. Er veröffentlichte mehrere Romane und Erzählbände. Für sein Werk wurden ihm der Niedersächsische Staatspreis, der Brüder-Grimm-Preis und der Bachmann-Preis verliehen. Für den „Roman unserer Kindheit“ erhielt er 2010 den Preis der Leipziger Buchmesse. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Schwabenakademie Irsee, Telefon 08341/906-662, E-Mail: buero@schwabenakademie.de

Lew Marschall lässt im Gyminasium Buchloe Fantasy.-Welten entstehen

Lesen Sie auch

Programm Allgäuer Literaturfestival: Björn Kern liest im Modeon Marktoberdorf

Litt der junge Ork Sharshuk nicht schon genug darunter, dass sein Fell nach Flieder roch? Denn wegen seines Gestanks missachtete ihn die liebliche Zulia und Vaters Oger sehnte sich danach, ihn zu zerquetschen. Obwohl Sharshuk die barbarischen Riten seines Volkes verachtete, zwang ihn die Tradition, das Schamanenhandwerk zu erlernen. Bis sich ein Ausweg auftat. Darum geht es in „Der Sohn des Orkschamanen“, den Autor Lew Marschall am Donnerstag, 2. Juni, in der Aula des Gymnasiums Buchloe vorstellt. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Der Autor glaubt, laut Ankündigung, daran, dass er mit seinen Geschichten den Status quo der Fantasy und Science Fiction herausfordert. Karten im Vorverkauf gibt es im Sekretariat des Buchloer Gymnasiums, Telefon 08241/5079010.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".