Luftwaffe in Kaufbeuren präsentiert sich 2023 bei "Tag der Bundeswehr"

Nach der Absage wegen des Ukraine-Krieges hat das Verteidigungsministerium den Standort Kaufbeuren für kommendes Jahr erneut als Ausrichtungsort für den "Tag der Bundeswehr" ausgewählt.

29.11.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Groß war die Enttäuschung, als heuer der Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren wegen des Ukraine-Krieges abgesagt wurde. Nun steht fest, dass das Bundesverteidigungsministerium den Allgäuer Standort zum zweiten Mal als Austragungsort dieses Aktionstages ausgewählt hat. Im kommenden Jahr soll sich die Bundeswehr am 17. Juni präsentieren.

Standort Kaufbeuren präsentiert sich beim "Tag der Bundeswehr"

Das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd wird damit einer von zehn deutschlandweiten Austragungsorten beim „Tag der Bundeswehr 2023“ sein. „Bereits 2022 sollte diese Veranstaltung am hiesigen Bundeswehrwehrstandort stattfinden, jedoch wurde aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der damit einhergehenden akuten Veränderung der sicherheitspolitischen Lage, auf diese Veranstaltung seinerzeit verzichtet“, berichtet der Pressesprecher des Fliegerhorstes, Benjamin Dempfle.

Unter dem Leitmotiv „Wir sind da!“ feiert der Standort Kaufbeuren die Premiere als Gastgeber des Tages der Bundeswehr und wird als einziger Luftwaffenstützpunkt neben Standorten wie Brandenburg an der Havel, Bückeburg, Wilhelmshaven, Oldenburg oder München im Jahr 2023 und zum ersten Mal seit seinem Bestehen, diese Großveranstaltung ausrichten.

Planung für 2023 läuft bereits an

Der Tag der Bundeswehr ähnelt einem Tag der offenen Tür. Er wird seit 2015 standortübergreifend gleichzeitig an mehreren Standorten der Bundeswehr und der Bundeswehrverwaltung veranstaltet. Wie Dempfle berichtet, "krempelt ein Organisationsteam im Fliegerhorst nun die Ärmel hoch" und beginnt mit den Planungen und ersten Vorbereitungen. Angehörige der Bundeswehr - ob in Uniform oder zivil - möchten den Besucherinnen und Besuchern am Samstag, 17. Juni, nicht nur einen Blick hinter den Kasernenzaun ermöglichen, sondern auch Einblicke in die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Bundeswehr. Die Bundeswehr wolle sich zudem als Arbeitgeber präsentieren. Zudem gibt es Ausstellungen und ein Rahmenprogramm.