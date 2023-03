Brauerei aus Kaufbeuren färbt Bier grün - und das schmeckt?

Einmal im Jahr färbt die Falkensteiner Brauerei ihr Helles giftgrün. So wird in Kaufbeuren der St. Patrick's Day gefeiert. Ein Händler muss schon haushalten.

17.03.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Nein, das was Kevin Kärst und Denis Engels da in ihrem Glas haben, ist kein grüner Smoothie. Extra zum St. Patrick’s Day, dem höchsten Feiertag in Irland, hat die Falkensteiner Brauerei ihr Bier mit grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt.

Am St. Patrick's Day ist grün die vorherrschende Farbe

Einmal im Jahr ist nicht nur auf der grünen Insel, sondern in Irish Pubs auf der ganzen Welt grün die vorherrschende Farbe. Das Bier gibt es nur an diesem besonderen Tag, sagt Brauereichef Bastian Mögele. Und nur auf besondere Bestellung. Eine Rücknahme der Fässer sei in diesem Falle auch ausgeschlossen.

Das Helle wird mit Lebensmittelfarbe grün eingefärbt

"Das ist unser ganz normales Helles, wir tun nur Lebensmittelfarbe rein", erklärt Mögele. Mit der Pipette träufelt der Braumeister die grüne Flüssigkeit einzeln in die Fässer. Das Bier kommmt schon so aus dem Zapfhahn und sieht völlig verrückt aus.

Giftgrün, aber geschmacksneutral

Die Farbe sei aber absolut geschmackneutral, verspricht Mögele. Bei den Gästen in Engels Genussreich in der Ludwigstraße stößt die Sonderabfüllung auf reges Interesse.

Die ersten Gäste fragen schon am frühen Morgen danach

Die ersten hätten sich schon früh am Morgen eins einschenken lassen, berichtet Denis Engels. Er bedauert, dass er nur ein kleines Fass geordert hat und muss haushalten, damit für jeden etwas übrig bleibt. Außer bei ihm gibt es das kuriose Bier in Kaufbeuren nur noch heute Abend im Mullan's, wo auch eine St. Patrick's Day-Party steigen soll.