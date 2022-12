Wie es mit der blinden Schwester aus der Märzenburgsage weiterging

Die Kaufbeurer Märzenburg war gesunken, doch die Geschichte der blinden Schwester geht weiter. Ob sie Erlösung fand, erfahren Sie im AZ-Adventskalender.

06.12.2022

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Eine versunkene Burg, drei Schwestern: Heute geht es weiter mit der Legende der sagenumwobenen Märzenburg – genauer gesagt mit dem Schicksal der blinden Schwester. Die musste nach ihrem Tod um den Ort geistern, an dem die Märzenburg versunken war. Und das, obwohl sie als Betrogene die geringste Schuld an der Tragödie hatte.

Von Fluchern wurde das blinde Märzenburgfräulein gefürchtet

Wer im Zorn fluchte, dem erschien sie als Geist. Das schildert Karl Reiser in dem Buch „Allgäuer Sagen“. Stumm habe sie dann den Finger auf ihren Mund gelegt. Sie ist laut Reiser von allen Fluchern gefürchtet gewesen, egal ob es „pflügende Bauern oder Fuhrleute“ waren.

Ein eigensinniger Flucher soll einst trotz ihrer Mahnung nicht mit den Verschwörungen aufgehört haben. Die blinde Schwester sei daraufhin laut heulend davon geschwebt. Später sei sie durch einen Hirtenjungen erlöst worden, der sie auf Rat eines Geistlichen hin mit geweihtem Wasser besprengt habe.

Wie es nach dem Untergang der Märzenburg mit den anderen Schwestern weiterging, erfahren Sie im nächsten Türchen.

