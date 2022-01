Mahmut Kabak verlängert bei der SVK

Die SpVgg Kaufbeuren plant zwei weitere Jahre mit dem Coach. Verstärkung gibt es auch im Team und drumherum. Auch die Kabine hat ein neues Outfit.

Die SpVgg Kaufbeuren hatte beim Trainingsauftakt alle Mann an Bord: Sportchef Thomas Neumann begrüßte 35 Spieler, darunter auch die zwei Rückkehrer Mohammed Sultan Shalaqben und Cosimo Berdicchia. Obendrein gab es eine Verstärkung im Trainerstab mit Michael Krooß, der im Raum München tätig war. Trainer Mahmut Kabak verlängert außerdem seinen Vertrag.

Mit dem bislang Erreichten zufrieden

Der SVK-Coach bilanzierte vor dem Trainingsstart zur Rückrunde in der Bezirksliga: „Mit der Tabellensituation, Platz 5, sind wir sehr zufrieden. Leider haben einige unnötige Unentschieden eine bessere Platzierung verhindert. Ich bin jedoch stolz auf das bisher Erreichte und habe volles Vertrauen in die Mannschaft.“ Und der Coach kündigt weiter an: „Unser Ziel für die Rückrunde ist ein Platz nach vorne, Vorrang ist jedoch die Entwicklung der jungen Mannschaft. Zudem wollen wir die Umgebung verstärkt mitnehmen, und mehr Zuschauer begrüßen.“

Neumann hatte obendrein noch etwas bekannt zu geben: Denn die SVK hat sich mit Kabak auf weitere zwei Jahre Zusammenarbeit geeinigt: „Mahmut hat super Arbeit gemacht und ein verantwortungsvolles Team mit seinen Co-Trainern und Betreuer aufgebaut. Seine klare Ansprache ist ein großes Plus, Probleme werden ruhig angesprochen und schnell nach Lösungen gesucht. Der Trainer hat sich volles Vertrauen erarbeitet und überzeugt voll und ganz mit dem Umgang der Jungs. Wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Wohlfühloase und Störfaktor

Auch die U-23 macht Neumann viel Spaß, und mit der A-Jugend, die aufgestiegen ist in die Landesliga, ist ein guter Unterbau vorhanden. Die Kaufbeurer Teams haben auf jeden Fall einen neuen Wohlfühlfaktor, denn die Kabine der SVK sind modernisiert worden. Sorgen machen Neumann und seinem Team hingegen Corona: Momentan dürfen nur Spieler mit 2G und Trainer mit 3G am Spiel und Training teilnehmen, Zuschauer sind nur mit 2G+ erlaubt. Für die Einhaltung ist der Verein verantwortlich – wie das funktionieren soll, weiß Neumann noch nicht.

Am Samstag erstes Testspiel

Am Samstag ist ab 13 Uhr aber schon das erste Vorbereitungsspiel geplant – falls gespielt wird, auf dem Kunstrasenplatz im Haken. Und wie schnell etwas passieren kann, sehe man zurzeit bei der Handball-EM, bei der innerhalb einem Tag die halbe deutsche Mannschaft positiv getestet wurde. Fest terminiert ist das erste Punktspiel der Rückrunde, Gegner ist auswärts der TSV Ottobeuren am 20. März. „Hoffen wir, dass alle gesund bleiben“, erklärt Neumann für die Planung.

