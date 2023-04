Spezialkommando Maibaum: So lässt sich die Feuerwehr Germaringen überrumpeln

Am Feuerwehrhaus in Obergermaringen fehlt plötzlich der Maibaum. Schuld sind die Kaufbeurer Kameraden. So lief die nächtliche Aktion.

27.04.2023 | Stand: 06:09 Uhr

Nur acht Minuten dauerte der nächtliche Sondereinsatz von 40 Kaufbeurer Floriansjüngern. Dann hatten sie die Kontrolle über den Maibaum ihrer Obergermaringer Kameraden gewonnen. Sie transportierten ihre Beute zu einem Versteck in Kaufbeuren.

