Mammutturnier mit Showcharakter - BSK veranstaltet Nachwuchsevent

Der BSK Neugablonz trägt ab Freitag das erste internationale U12 Hallenmasters aus. Bayern München kommt auch - und Stimmung gibt es vom DJ.

17.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Es sind große Namen, die am Wochenende in der Neugablonzer Dreifachturnhalle zu Gast sind: FC Bayern München, FC Augsburg oder die Unterhaching. Auch aus Österreich werden einige Vereine mit Jugendmannschaften anreisen, um bei den „Ersten internationalen Hallenmasters der U12“, ausgerichtet vom BSK Ol. Neugablonz, aufzulaufen.

Drei Tage Hallenfußball

„Das ist ein Nachwuchsspektakel, das seinesgleichen sucht“, freut sich Sportvorstand Antonio Mezzoprete. An drei Tagen kämpfen 30 Mannschaften in drei Vorrunden um das begehrte Finalticket. Bereits am Freitagabend rollt der Ball, um 18 Uhr startet das erste Qualifikationsturnier. Am Samstag wird es ab 9 Uhr den ganzen Tag Hallenfußball vom Feinsten mit zwei weiteren Qualiturniere geben. Und am Sonntag spielen die besten zehn Mannschaften beim „Grande Finale“ um den Gartenbau Allgäu-Cup.

Starke Gäste aus Nachwuchsleistungszentren

Aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) sind in Gruppe A der FC Augsburg und die SpVgg Unterhaching gesetzt. In der anderen Gruppe stehen der FC Bayern München, SV Wacker Innsbruck und Gastgeber BSK Olympia Neugablonz fest, dessen U12 sich aber trotzdem am Freitagabend im Wettbewerb stellen wird. Dann haben es die Schmuckstädter in ihrer Gruppe mit Waldperlach, Isny, Allach und Freiham zu tun. Die Spieldauer bei den drei Quali-Turnieren beträgt zehn Minuten, am Finalsonntag 13 Minuten. Gespielt wird nach den Hallenregeln des BFV mit einem Futsal-Ball und Rundumbande. Für Speis und Trank ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

Toni Pisanu lässt Beziehungen spielen

Das Turnier hat auch einen gewissen Showcharakter: Ein DJ und professioneller Hallensprecher wird an allen drei Tagen in der Halle für Stimmung sorgen. Dass der BSK in den Genuss des Spektakels kommt, ist in erster Linie Antonio Pisanu zu verdanken. Dank seiner ausgezeichneten Kontakte, insbesondere zu den Nachwuchsleistungszentren des FC Augsburg und des FC Bayern München, wird das Event erstmals beim BSK stattfinden. „Ein solches Turnier ist gerade für unsere Mannschaft mehr als ein Erlebnis. Auf dem Parkett mit spielstarken und namhaften Teams zu stehen, ist etwas besonders“, sagt Mezzoprete.