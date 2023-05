Mann mit Revolver in Pforzen unterwegs

Zeugen haben in Pforzen einen bewaffneten Mann gemeldet. Am Ende gab es aber Entwarnung.

21.05.2023 | Stand: 12:26 Uhr

In Pforzen ist es am Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in einem Waldstück gekommen. Auslöser war, dass Zeugen der Polizei einen mit Revolver bewaffneten Mann gemeldet hatten.

Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Jäger war und berechtigt war, die Waffe zu führen.