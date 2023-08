„Kriegstreiberin? Der Begriff ist so was von billig“

Mit ihrer beißenden Kritik an der deutschen Ukraine-Politik zählt Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu den bekanntesten FDP-Gesichtern. Was ist ihr Antrieb?

19.08.2023 | Stand: 07:48 Uhr

In Düsseldorf, ihrer Heimatstadt, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) fast so populär wie die Rockband Die Toten Hosen. Im Bundestag hat sich die FDP-Abgeordnete als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses profiliert. Bei der Europawahl 2024 soll sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei antreten. Sie gehört zu den präsentesten Politikerköpfen in Talkshows. In Kaufbeuren hat sie diese Woche die bayerische FDP im Landtagswahlkampf unterstützt. Danach redete sie im Interview mit unserer Redaktion Tacheles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.