Müll in der Natur entsorgt: Polizei untersucht Fälle im Ostallgäu

Sowohl bei Kaufbeuren als auch in Marktoberdorf wurde in den vergangenen Tagen illegal entsorgter Müll gefunden. Die Polizei weist ausdrücklich auf Regeln hin.

05.04.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag hat es im Ostallgäu gleich zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung gegeben. Zum einen wurden nach Angaben der Polizei in Kaufbeuren neben der Verbindungsstraße zwischen Ingenried und Baisweil mehrere Müllsäcke mit Hausmüll am Straßenrand abgeladen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der folgenden Nummer melden: (08341)-933-0.

Müll am Wertach-Ufer entsorgt

Einen weiteren Fall von illegaler Müllentsorgung meldeten Spaziergänger am Montagmittag in Marktoberdorf. Sie hatten den Müll an der Wertach an einem Feldweg der Engratsrieder Straße entdeckt. Es handelte sich dabei unter anderem um Ölkanister und Zementsäcke. Da diese aber nicht kaputt und außerdem verschlossen waren, kam es zu keiner weiteren Umweltverschmutzung. Hinweise zum Verursachers des Müllberges nimmt die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer (08342)-9604-0 entgegen.

Polizei weist auf Regeln zur Müllentsorgung hin

Die Polizei Kaufbeuren hat im Zusammenhang mit der illegalen Müllentsorgung noch einmal ausdrücklich daraufhin gewiesen, dass alle Arten von Müll über die Gemeinde oder die Stadt entsorgt werden müssen. Sollte einmal mehr Müll als gewöhnlich anfallen, könnte man über die Stadt oder Gemeinde Müllsäcke bekommen, die dann ganz normal mit dem Hausmüll abgeholt und entsorgt werden.

